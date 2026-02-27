La compra de dólar ahorro creció por tercer mes consecutivo en enero y superó los u$s3.000 millones + Seguir en









Las vacaciones de verano generaron un alza en la cobertura en divisas y en el déficit de turismo, aunque lejos de retornar a los récords de 2025. Se destacó el ingreso de divisas por el comercio exterior y la deuda privada.

La compra de dólares creció en medio del auge de las vacaciones de verano. Depositphotos

La compra de dólar ahorro por parte de "personas humanas" creció por tercer mes consecutivo en enero, al superar los u$s3.000 millones. De todos modos, se mantuvo lejos de los récords observados en el inicio del segundo semestre de 2025 y fue compensada por el ingreso de divisas por el comercio exterior y la deuda privada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según datos publicados este viernes por el Banco Central (BCRA), a través del Balance Cambiario, la compra neta de "billetes y divisas sin fines específicos" alcanzó los u$s3.103 millones en el inicio de año. Esto se dio por una compra bruta de u$s3.678 millones, y ventas por u$s575 millones.

Cabe remarcar que era esperable un incremento, teniendo en cuenta las necesidades de divisas de aquellos ciudadanos que decidieron viajar al exterior en estas vacaciones de verano. La cifra fue mayor a las de noviembre y diciembre, pero menor al promedio de u$s4.940 millones que se había visto entre mayo y octubre.

La Formación de Activos Externos (FAE) de personas fue el principal grifo de salida de dólares del sistema, seguida de pagos netos de deuda pública por -u$s1.817 millones, en un mes en el cual el Gobierno tuvo que pagar intereses a los tenedores de bonos soberanos.

Mientras tanto, la balanza de servicios arrojó un "rojo" de -u$s946 millones, de los cuales el 78,5% correspondió a viajes turísticos. Aun así, el déficit fue menor al de enero de 2025, cuando el tipo de cambio real estaba considerablemente más apreciado, lo cual hacía más caro vacacionar en Argentina y más barato irse al exterior.

Los dólares del comercio exterior y la deuda privada compensaron la salida por FAE En el otro extremo, resaltó el ingreso de divisas por la balanza comercial de bienes y por las colocaciones de deuda privada. En el primer caso, el resultado positivo fue de u$s2.014 millones, el segundo más alto de los últimos seis meses (detrás de septiembre, influido por la extraordinaria liquidación del campo por una fugaz quita de retenciones). Aquí influyó tanto la buena cosecha de trigo, como una merma en los pagos de importaciones. En cuanto a la deuda privada, se observó un ingreso neto (descontándole los pagos de intereses a los ingresos de capital) de u$s1.630 millones, máximo desde febrero de 2025. En este segmento vienen destacándose la colocación de Obligaciones Negociables (ONs) de varias empresas importantes, particularmente del sector energético.

Temas Dólar

BCRA