Acciones y bonos después de la FED: qué errores no hay que cometer a la hora de pensar en una inversión

La coyuntura ordena. Si bien el pesimismo de los inversores parece haberse apaciguado en las últimas semanas, distintos informes de bancos de inversión del exterior y de brokers locales se preguntan por estas horas si, acaso, la economía de Estados Unidos no entrará, de todas maneras, en recesión. ¿Un efecto no deseado? La especulación se hace más fuerte con el correr de las horas y las estadísticas, algunas de ellas, parecieran no ayudar. Los datos mandan. La inflación interanual de enero ha sorprendido a los inversores del mercado estadounidense. A pesar de que el consenso sobre el Índice de Precios del Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) se situaba en 6,2% anual, la cifra se mostró en 6,4%. Para algunos, esto podría indicar que la voluntad de la Reserva Federal (FED) de recortar la inflación, aún no ha registrado evidencia de que efectivamente vaya a ser así. Por ende, un porcentaje importante de los analistas consultados –y sus informes– entienden que la entidad podría endurecer su política monetaria en los próximos meses.

Powell, Williams y el FOMC

Son muchas las advertencias que llegan del "planeta FED". “Ha habido una expectativa de que desaparecería rápidamente y sin dolor (por la inflación), y no creo que eso esté garantizado en lo absoluto”, declaró Jerome Powell, presidente de la FED, luego de la última suba de 25 puntos básicos en la tasa de interés para llevarla a 4,75%. Adicionalmente, los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) han salido a apoyar, en los últimos días, la opinión del funcionario. Entre ellos, resonaron las palabras de John Williams, presidente de la FED de Nueva York, que dejó en claro que la tasa subiría, al menos, 50 puntos básicos más.

Otros miembros del FOMC también han señalado esta semana que, antes de “pausar” la fase de encarecimiento del crédito, "al Comité le gustaría ver menos incrementos en los precios", así como un mercado laboral “más dócil”, algo que en función de los datos del mercado de trabajo no se evidenció (la última semana Estados Unidos registró una tasa de desempleo de 3,4%, la menor desde 1969).

hoja de ruta. El titular de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, en Wyoming, prometió tasas, sudor y lágrimas.

Christopher Waller, miembro de la junta de gobernadores de la FED, habló también de una inflación “higher for longer”, esto es, más alta durante un mayor tiempo, a partir de una serie de factores como la reapertura de la economía china, ya que se espera que ponga nuevas presiones en la demanda internacional.

John Taylor, famoso economista de la "Taylor Rule", profesor en Stanford, y anterior subsecretario de asuntos internacionales del departamento del Tesoro de EE.UU., cree que las tasas actuales no van a ser suficientes. Así lo ha declarado en los últimos días. El ex-funcionario sostuvo desde el mes de noviembre que, para cumplir con los objetivos de la FED del 2% “core”, será necesario elevar la tasa hasta llegar a los 600 puntos básicos.

Morgan Stanley, Global X, CMA, Proficio y IEB

Ante los datos concretos –y las opiniones– que conforman el escenario financiero, parece una cuestión relevante saber dónde posicionar las apuestas. Los analistas locales de Invertir en Bolsa (IEB) han priorizado en su estrategia las "alternativas de alta calidad y corta duración", ya que "han resultado claramente más defensivas ante el cambio de expectativas de tasas”, según los conceptos vertidos en su informe.

En la misma línea, pero esta vez desde Wall Street, los brokers de Global X, proveedor de fondos cotizados en bolsa con sede en Nueva York que gestiona unos u$s 40.000 millones, sostienen que debe priorizarse el rendimiento a corto plazo y con “fácil liquidez”, sobre otras opciones que podrían implicar un riesgo mayor.

Un reporte de Morgan Stanley también hace foco en este punto. “El liderazgo tecnológico ha regresado en cuanto a su rendimiento por lo que va del año”, señalan. A la vez, recomiendan tres sectores en Wall Street: salud, artículos de consumo esencial, y utilities. Un dato clave es que, como en otros informes de banca de inversión, desalientan las inversiones del tipo “risk-reward”, o riesgo-beneficio, ya que están en el punto más “pobre” que se ha visto en este “bear market”, dicen.

Desde Capital Markets Argentina (CMA) sostienen que se deben "seleccionar empresas líderes en sus sectores y con un sólido modelo de negocios”. Lo fundamentan con esta afirmación: “se encuentran mejor preparadas para hacer frente a las adversidades” que propone el escenario financiero internacional y doméstico. "De momento mantenemos nuestra recomendación de value por sobre growth, con foco en compañías con cashflows predecibles y de menor volatilidad".

En renta variable y para el mercado argentino, destacaron los recorridos del sector bancario, el de la energía y el agro. Mencionan papeles como Grupo Galicia, Banco Supervielle y Macro, mientras que en el sector de la energía son subrayados YPF y Pampa Energía, Central Puerto y Cresud (agro). "A mediano plazo, la cartera recomendada se encuentra en condiciones para capturar una potencial apreciación impulsada por una virtual mejora en las condiciones económicas y políticas del país. En ese sentido, a pesar del buen 2022 que tuvo el Merval, las valuaciones de los activos argentinos siguen siendo notoriamente bajas respecto a sus máximos históricos. Esto, en conjunto con su baja correlación frente a los mercados internacionales, resultan en una atractiva oportunidad para diversificar la cartera del inversor y capturar valor en empresas sólidas", señalaron en CMA.

Para el mercado estadounidense, en CMA sostienen que los niveles de rendimiento de los títulos cortos del Tesoro de EE.UU. "tienen sentido", especialmente si se piensa que la Reserva Federal logrará domar la inflación y evitar la temida recesión de la que se habla desde hace meses. "El momento es para la renta fija respecto a su relación riesgo rentabilidad. Se sugiere buscar créditos sólidos con duraciones en torno a los 2-5 años", agregaron desde CMA en su informe.

Para Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, uno de los sectores a seguir en el mercado argentino es el de la energía. El analista le dijo a Ámbito que, entre sus acciones elegidas para capitalizar este momento, se encuentran YPF, Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur.

Los analistas de IEB apuntaron que “las letras del Tesoro de Estados Unidos siguen siendo una interesante alternativa de inversión”, al menos “hasta que se pueda tener una visión más clara de cómo se encamina el escenario 2023”.

Lo que viene

Dentro de los datos esperados se encuentran las estimaciones del alza para las dos próximas reuniones de la Reserva Federal: 22 de marzo y 3 de mayo. Para ambas, el consenso está puesto en dos subas de 25 puntos básicos, afirmó en una entrevista Lisa Cook, miembro del directorio de la FED. No obstante, las probabilidades de una suba de 50 pb. por reunión han escalado durante los últimos días, 9,2% (marzo) y 7,4% (mayo). En caso de verse un escenario como el anterior donde se seguirán viendo nuevas subas, la recesión sería inevitable, plantea Jeremy Siegel, profesor de finanzas en la Universidad de Pensilvania.