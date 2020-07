Canje: acreedores sospechan de la nueva "anulación de aceleración"

La cláusula en cuestión se basa en la limitación a un derecho exclusivo de los tenedores de deuda emitida desde el 2016 en adelante, pero salpica indirectamente también a los bonistas con bonos incluidos en los canjes del 2005 y 2010. El nombre de guerra es “Anulación de la Aceleración”, e implica la posibilidad de limitar, o directamente impedir, la formación de mayorías de tenedores de deudas disconformes con la propuesta argentina, para romper las negociaciones y recurrir a los tribunales internacionales. La norma no existía en la fallida propuesta original del 21 de abril, e implica que la posibilidad de lograr mayorías necesarias del 25 o 35% de acreedores para poder litigar; quedan suspendidas mientras las negociaciones están abiertas. También que Guzmán tendría la alternativa de utilizar una estrategia, algo extrema, en el caso que para el 4 de agosto la aceptación sea baja y, en consecuencia, la eventual amenaza de presentaciones judiciales alta; a raíz del nivel de acreedores que quedarían fuera de un acuerdo. Según la letra fina de la cláusula de la polémica, si Argentina dejara abierta en el tiempo la posibilidad de aceptar la propuesta ante la Security and Exchange Commission (SEC), siempre se podría considerar que las negociaciones continúan; y, en consecuencia, la posibilidad de cerrar un acuerdo permanecería como una alternativa posible. En ese marco se podría considerar judicialmente que las puertas de un acuerdo no están cerradas; aunque el tiempo pactado haya concluido. Obviamente desde el punto de vista de los acreedores sería visto de otra manera. La polémica sería resuelta en los tribunales de Preska, pero en un eventual juicio anterior al del default; lo que aletargaría aún más los tiempos de la justicia norteamericana. Y, como se sabe, al menos los acreedores actuales no quieren que el caso argentino termine en el despacho de Loretta Preska.