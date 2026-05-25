Diego Coatz, exUIA: "El sector informal se va comiendo como Pac-Man al sector formal"

Afirmó que es necesario que Argentia cuente con un "sector industrial potente". Si bien destacó el uso del RIGI para acelerar la explotación de recursos naturales, advirtió que "con eso no alcanza para integrar 45 millones de argentinos" e insistió por un plan productivo para las pymes.

El execonomista jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA) , Diego Coatz , advirtió este lunes sobre la "regresividad del mercado de trabajo" y la necesidad que el Gobierno diseñe una política industrial para el sector pyme, atravesada por una fuerte crisis . "La estabilidad es importante, pero sin crecimiento económico, sin mejora de los ingresos y sin una estrategia productiva , claramente nos va a llevar a una nueva frustración como país", planteó.

Coatz , que dejó la UIA en marzo pasado después de 20 años , alertó sobre la " transición regresiva" que existen en el mercado de trabajo, producto de la caída en la industria y el comercio , dos de los sectores más demandante de mano de obra. "Un empleado que trabaja en una fábrica o en un comercio en relación de dependencia se va a trabajar una feria, de vendedor ambulante o a una aplicación, pero se va con menores ingresos y menor calidad de trabajo ".

Y graficó: "El sector informal de menor productividad se va recomiendo como Pac-Man al sector formal con tecnología y con mejores salarios".

De todas maneras, afirmó que si bien "la industria viene mal" , se trata de un sector heterogéneo y con un peso aún muy importante en el mercado laboral. " No es que hay un cierre masivo y generalizado de empresas . Ya han cerrado casi 3.000 industrias, que es un número importante y se han perdido más de 120.000 empleos , que es mucho. Pero todavía hay 1.100 000-1.150.000 empleos formales en la industria ".

pag4-Diego Coatz.jpg Los recursos naturales "son un driver que pueden ayudar mucho a ser un país desarrollado".

El apoyo a las pymes

Así todo, Coatz sostuvo a Futurock que "hay que empezar a pensar una estrategia productiva más amplia, entendiendo que hoy el sector PYME industrial está muy complicado".

Subrayó que el entramado pyme, tanto en la industria como en el comercio y la construcción, "es casi el 50% de del empleo argentino". Y desarrolló: "Eso lo que tenés que poner en movimiento rápidamente para que en la calle se empieza a sentir que la estabilidad trae una mejora en la actividad y una mejora real de la situación de las familias".

Afirmó que "todos los países están entendiendo que tienen que potenciar sus capacidades productivas y tecnológicas, incluso por temas de soberanía en función de las tensiones que hay afuera de ellos". Consideró que si bien Argentina "no es un país inmenso, tampoco es un país muy chiquito y necesita un sector industrial potente".

El RIGI y los recursos naturales

Consultado sobre su opinión respecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el economista reconoció que "fue un parche positivo", ya que consideró que "fue una medida necesaria en un contexto en que necesitabas que esos sectores se desarrollen más rápido". Aunque también afirmó que faltaron "más incentivos a la cadena de proveedores" locales.

Sobre ese punto, argumentó que los recursos naturales "son un driver que pueden ayudar mucho a ser un país desarrollado", pero enfatizó que "con eso no alcanza para integrar 45 millones de argentinos".

"¿Qué hay que hacer? Agarrar todo lo que está alrededor en términos productivos y de servicios de esos recursos naturales y desarrollarlos para que sean muy dinámicos y que crezcan en 'vis a vis' con los recursos naturales", sostuvo Coatz, citando los casos de la industria petroquímica, del plástico y los fertilizantes.