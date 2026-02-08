Acuerdo comercial con EEUU: los sectores que podrían beneficiarse y los que enfrentan riesgos en la economía argentina + Seguir en









El entendimiento con Washington abre oportunidades para las exportaciones, mientras crecen las dudas por su impacto en la industria local y el mercado interno.

¿Quienes se benefician y quiénes se arriesgan? El impacto sector por sector del acuerdo con Estados Unidos.

El nuevo acuerdo comercial de la Argentina con Estados Unidos fue ratificado y ya se conoce la letra chica del entendimiento, tal como adelantó Ámbito. Sin embargo, existen dudas y alertan por posibles efectos negativos para la producción local, al mismo tiempo que otros sectores podrían obtener beneficios fruto de la apertura económica, lo que representará un ingreso de dólares al país. La carne, la industria, el acero, entre otros elementos, juegan su partido en el marco de las relaciones comerciales a partir de ahora.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acuerdo contempla la eliminación o reducción de aranceles para más de 1.600 productos argentinos, lo que podría facilitar la salida de bienes industriales y agroindustriales hacia el mercado norteamericano y recuperar exportaciones por más de US$1.000 millones, según estimaciones oficiales.

Acuerdo comercial con Estados Unidos: quiénes se benefician En primer lugar, la carne vacuna emerge como uno de los principales beneficiarios: el pacto incluye una ampliación sin precedentes del cupo preferencial de exportación de carne vacuna argentina al mercado estadounidense, que pasaría de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, lo que podría traducirse en alrededor de u$s800 millones adicionales en exportaciones para ese sector.

El entendimiento prevé según primeras estimaciones exportaciones por más de u$s1.000 millones. Asimismo, el pacto incluye oportunidades de acceso preferencial para bienes del sector agroindustrial y alimentario como carnes aviar y porcina, lácteos, frutas, vinos y otros procesados, así como medidas que podrían beneficiar la industria automotriz, con el reconocimiento de estándares técnicos y de seguridad que facilitarían la comercialización de vehículos y autopartes.

Javier Milei Argentina Estados Unidos El acuerdo comercial con EE.UU. busca ampliar exportaciones y atraer divisas, en un contexto de debate por los ganadores y perdedores del nuevo esquema. También se destacan sectores vinculados a recursos estratégicos. La apertura de mercados para productos de energía y minerales críticos, como litio y cobre, podría atraer inversiones en proyectos de extracción y exportación en un contexto global de alta demanda de recursos para la transición energética.

Finalmente, áreas como tecnología, dispositivos médicos, salud y productos farmacéuticos verían beneficios en la eliminación de trabas regulatorias y el reconocimiento de certificaciones internacionales, lo que podría agilizar procesos y reducir costos operativos para empresas argentinas que busquen competir o integrarse en cadenas globales. Los sectores que enfrentan riesgos con el acuerdo A pesar de las ventajas potenciales, diversas críticas al acuerdo sobre riesgos e impactos negativos con su implementación. Un punto de atención es la industria local de acero y aluminio, cuya competitividad podría verse desafiada por la eliminación de aranceles y la competencia con productos importados, obligando a las empresas nacionales a competir con precios extranjeros en condiciones más desfavorables. Otro aspecto problemático es la presencia de cuotas de importación de vehículos estadounidenses sin aranceles, que si bien pueden abaratar ciertos productos para los consumidores, podrían presionar a la industria automotriz local y a fabricantes nacionales de autopartes, que ya enfrentan fuerte competencia global. En tanto, la integración a estándares regulatorios internacionales como la aceptación de certificaciones de normas norteamericanas, podría dejar en desventaja a sectores que todavía no cumplen plenamente con esos requisitos, generando asimetrías en materia técnica y de calidad que favorezcan a importadores sobre la producción doméstica. También se observan riesgos estructurales más amplios: aunque el acuerdo plantea oportunidades, la disparidad entre las obligaciones de Argentina y las de Estados Unidos en temas regulatorios podría traducirse en una relación económica menos equilibrada de lo que prometen los discursos oficiales, según algunos analistas. Por último, sectores sensibles como ciertas ramas manufactureras y pymes locales podrían enfrentar presión competitiva si no cuentan con políticas de apoyo adecuadas para adaptarse a la mayor apertura comercial o para aprovechar plenamente las nuevas condiciones del mercado.