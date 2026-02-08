El Presidente iba a estar presente en un evento especial en la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump en Florida. En su lugar asistirá el ministro Federico Sturzeneger.

Javier Milei fue convocado al Consejo de Paz para el 19 de febrero, donde se reunirá con Trump.

El presidente Javier Milei canceló el viaje previsto para este lunes a Estados Unidos para asistir al evento de la Gala de la Hispanidad en la residencia de Mar-a-Lago. La información fue confirmada desde Presidencia hoy, donde explicaron los motivos de los cambios en la agenda del mandatario.

Según indicaron fuentes gubernamentales a este medio, Milei fue convocado para participar de la reunión inaugural del Board of Peace (Consejo de Paz) de Donald Trump para el próximo 19 de febrero. El encuentro se realizará en la ciudad de Washington DC y asistirán otros jefes de Estado y líderes mundiales.

De este modo, argumentaron que por la cercanía de ambos viajes, Milei suspendió su participación presencial en el evento de la Gala de la Hispanidad en Florida, aunque indicaron que hará una intervención virtual en el evento. En su lugar, para las actividades previstas en ese encuentro, participará el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Si bien estaba previsto que mañana el mandatario iniciara su cronograma de salidas con un primer viaje a Estados Unidos para asistir a la Gala de Prosperidad Hispana , que se celebrará el 10 del mes en Mar-a-Lago, finalmente el Gobierno confirmó que la agenda fue modificada a raíz de la invitación de Trump a Milei para asistir a la reunión inaugural del Consejo de Paz el próximo 19 de Febrero en la ciudad de Washington.

Trump y Milei en Davos, en la firma del acuerdo para el Consejo de Paz.

Originalmente, estaba previsto que el Presidente hablara durante el evento organizado por la plataforma Latino Wall Street en el evento en Florida. Pero hoy fuentes oficiales confirmaron que la agenda en la residencia de Trump la va a asumir el ministro Sturzenegger, aunque Milei hará su intervención de manera virtual.

Qué es el Consejo de Paz de Donald Trump al que fue convocado Javier Milei

El Consejo de Paz, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá su primer encuentro de líderes internacionales el próximo jueves 19 de febrero. La reunión marcará el debut formal de un organismo que la Casa Blanca presenta como una nueva herramienta para la resolución de conflictos, aunque ya genera cautela en la comunidad internacional.

El encuentro se realizará en Washington, con sede prevista en el Instituto Estadounidense de la Paz, y fue adelantado inicialmente por el medio Axios. Desde el Gobierno estadounidense se limitaron a confirmar la fecha y derivaron las consultas adicionales a la Casa Blanca, que hasta el momento no agregó mayores precisiones.

Al menos un jefe de Estado confirmó su participación, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Se trata de uno de los aliados europeos más cercanos de Trump, que anunció durante un acto político que viajará a Washington para asistir a la reunión.

La adhesión internacional, sin embargo, avanza con cautela. Mientras algunos aliados de Estados Unidos en Medio Oriente aceptaron sumarse a la iniciativa, varios socios tradicionales de Occidente prefirieron mantenerse al margen, en parte por el alto costo de la membresía permanente, fijado en u$s1.000 millones.

De Gaza al tablero global

El Consejo de Paz fue lanzado a fines de enero con un objetivo inicial acotado: supervisar la gobernanza temporal de la Franja de Gaza, tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y el grupo palestino Hamás. Con el correr de los días, el propio Trump amplió el alcance del organismo y lo presentó como una plataforma para intervenir en conflictos internacionales más amplios.

En ese marco, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada a mediados de noviembre, autorizó a la junta y a los países colaboradores a establecer una fuerza internacional de estabilización en Gaza, en un contexto de tregua frágil que se mantiene desde octubre.

La iniciativa no está exenta de polémicas. Diversos especialistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que el rol central de Trump en un organismo con capacidad de intervenir en territorios extranjeros podría debilitar el sistema multilateral y reproducir lógicas de control externo similares a estructuras coloniales.

Uno de los principales señalamientos apunta a la ausencia de representación palestina dentro de la junta. En paralelo, el gobierno israelí evitó pronunciarse públicamente: un portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu no respondió a los pedidos de comentario sobre la cumbre prevista.

Mientras se prepara la reunión en Washington, la situación en Gaza continúa siendo inestable. Desde el inicio del alto el fuego en octubre, se registraron reiteradas violaciones de la tregua, con más de 550 palestinos y cuatro soldados israelíes muertos, según datos de organismos internacionales.