Advierten por gran desigualdad en el acuerdo con EEUU para la industria automotriz: cuáles son los puntos críticos

En medio de un fuerte derrumbe de la producción local de vehículos, el Gobierno dará preferencias a la importación de unidades fabricadas en EEUU. Por el contrario, no se perciben incentivos para aumentar las exportaciones.

El acuerdo comercial con EEUU despertó repercusiones de la más diversa índole. Mientras desde el Gobierno y economistas liberales destacan a este pacto como un avance hacia una mayor integración con el mundo, otros especialistas advierten sobre la disparidad en términos de las concesiones que realiza cada país y ponen la lupa en muchas actividades locales que pueden verse perjudicadas.

Una de estas últimas es la industria automotriz , ya sumamente golpeada por la menor demanda desde Brasil, en un contexto en el cual los autos chinos ganan preponderancia en la región, lo cual se suma al proceso de apertura comercial que genera mayor presión competitiva. Según datos oficiales del INDEC , la división de vehículos y autopartes se derrumbó 23,2% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, transformándose así en el tercer rubro industrial más golpeado de la era Milei, solo por detrás del textil y de la producción de caucho y plásticos (que incluye por ejemplo la fabricación de neumáticos).

Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) , en diciembre se derrumbaron tanto las exportaciones como las ventas a concesionarios, en términos interanuales. Además, referentes del sector marcaron un retroceso en el nivel de comercialización de autopartes en el mercado interno, que acompaña la menor actividad de las terminales.

Frente a este escenario, el trato con EEUU incluye la eliminación de gravámenes para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, la reducción al 2% para otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y el otorgamiento de cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

En cuanto al sector automotriz, se le otorgará a EEUU un cupo de 10.000 vehículos que no pagarán arancel, que competirán con los vehículos chinos que también están sujetos a cuota. "10.000 vehículos no van a cambiar nada en un mercado que el año pasado vendió 650.000 unidades, pero todo es bienvenido para darle más competencia al mercado automotor", expresó este viernes Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Quien supo también ocupar cargos públicos en los gobiernos de Mauricio Macri y Fernando De La Rúa aseguró que la modernización del parque automotor se trata de un "tema de vida o muerte". "Por dar un ejemplo, la baja de impuestos internos que implementó el ministro Luis Caputo hace unos meses permitió salvar 100 vidas en estos meses", aseguró.

Federico Hidalgo, economista especializado en la industria automotriz e integrante de Misión Productiva, señaló que el Gobierno profundiza su intención de abaratar el precio de autos importados incorporando cupos, quitando aranceles y "rompiendo el extrazona con MERCOSUR", pero "sin generar ningún tipo de incentivo para aumentar exportaciones".

"Argentina le da un cupo a EEUU y se compromete a aceptar homologaciones y estándares de seguridad/ambientales, pero EEUU no da cupo a nuestras exportaciones y ni siquiera aceptan nuestros estándares técnicos", advirtió. El objetivo de esto último, según la visión oficial, es quitar barreras no arancelarias que encarecen y demoran la homologación de modelos provenientes de mercados extrazona.

"Va a pasar lo mismo que con el cupo chino. ¿Quiénes van a acceder? los primeros que lo soliciten en EEUU, por lo cual quizás ni siquiera las terminales locales se beneficien de esa venta", concluyó Hidalgo. Vale recordar que en el caso del cupo para autos híbridos y eléctricos había una asignación previa entre las terminales agrupadas en ADEFA y los importadores nucleados en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores.

El acuerdo podría dar cierta ventaja a las compañías de capitales estadounidenses como Ford, General Motors y Stellantis, aunque también estarán habilitadas a pedir el cupo otras empresas que fabriquen en el territorio gobernado por Donald Trump, siempre que cumplan con las normas FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards).

Cabe destacar que, según un cálculo de la consultora Empiria, los vehículos representan más del 6% de las importaciones desde EEUU. En ese sentido, y teniendo en cuenta la letra chica del acuerdo, la entidad aseveró que uno de los principales desafíos sectoriales se encuentra en esta actividad.

La contracara de un acuerdo dispar

Como contracara, el trato no contempla ningún tratamiento preferencial para las exportaciones de vehículos argentinos hacia EEUU. Al respecto, cabe subrayar que la potencia del norte tiene un 25% de arancel para las pickups locales.

En términos más generales, la Doctora en Relaciones Internacionales, Julieta Zelicovich, marcó su preocupación al ver que, de acuerdo con el texto escrito difundido, se mencionan apenas 10 obligaciones para EEUU (de las cuales 8 son mutuas entre ambos países), mientras que para Argentina son 113. Por ende, sostuvo que se trata de un "acuerdo de sumisión comercial y económica".