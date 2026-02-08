"Super lunes enfermo": de qué trata el fenómeno escondido del Super Bowl LX que preocupa a los empresarios

Se espera que más de 25 millones de personas se ausenten en sus trabajos tras la gran final que se disputará este domingo. Esto podría generar pérdidas superiores a u$s5.200 millones en productividad.

El Super Bowl tendrá lugar este domingo 8 de febrero y los empresarios ya ponen el foco sobre un fenómeno instalado en la cultura laboral de Estados Unidos: el Super Sick Monday (Superlunes enfermo). Para los empleadores, la edición de este año podría convertirse en una de las más costosas de la historia, marcada por niveles de ausentismo que amenazan con romper récords.

De acuerdo con la encuesta anual sobre inasistencias laborales elaborada por UKG, se calcula que unos 26,2 millones de trabajadores no se presentarán a sus puestos el lunes posterior al choque entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks , que se disputará el domingo en Santa Clara, California.

La cifra que se espera para este lunes 9 de febrero supera ampliamente el máximo registrado en 2025, cuando 22,6 millones de empleados se reportaron enfermos tras el evento deportivo. El impacto económico tampoco es menor. Según UKG, la combinación de ausencias y menor rendimiento podría traducirse en pérdidas superiores a u$s5.200 millones en productividad.

El relevamiento fue realizado online por The Harris Poll en nombre de UKG entre el 15 y el 20 de enero, con la participación de 1.288 adultos estadounidenses mayores de 18 años.

A esto se suma otro fenómeno habitual: cerca de 4,9 millones de empleados planean llegar tarde sin aviso previo, lo que profundiza la disrupción en oficinas y espacios de trabajo.

"No estamos defendiendo que sea un día festivo, pero mucha gente lo trata como tal", explicó a Reuters Julie Develin, socia sénior de Human Insights en UKG, una plataforma global de inteligencia artificial enfocada en la gestión de recursos humanos, nóminas y personal.

Otro informe, esta vez de la firma de software de recursos humanos y finanzas Workday, indicó que el 48% de los trabajadores probablemente reduzcan su actividad o directamente eviten trabajar al día siguiente del partido, principalmente por falta de sueño, baja motivación y resaca. El estudio se basó en 1.010 adultos empleados de entre 18 y 64 años.

El interés masivo por el evento ayuda a explicar el fenómeno. La final del año pasado, que enfrentó a los Philadelphia Eagles con los Kansas City Chiefs, alcanzó una audiencia récord de 127,7 millones de espectadores en Estados Unidos, entre televisión y plataformas de streaming.

Super Bowl 2026: día, horario, shows y cómo verlo

El Super Bowl, la final más esperada de la NFL, ya tiene todos los detalles definidos para su edición 2026. Con fecha, escenario, show musical, transmisión y equipos confirmados, el evento vuelve a posicionarse como uno de los mayores espectáculos deportivos del año.

El encuentro se disputará este domingo 8 de febrero y comenzará a las 20.30 (hora argentina). El tradicional show de medio tiempo está programado entre las 22 y las 22.30, aunque el horario exacto dependerá del ritmo del partido.

La sede elegida es el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, emplazado en pleno Silicon Valley. El estadio —hogar de los San Francisco 49ers— volverá a albergar la final por segunda vez, tras haber sido anfitrión en 2016.

¿Quiénes juegan el Super Bowl 2026?

New England Patriots y Seattle Seahawks serán los protagonistas del Super Bowl 2026, en un duelo que reedita la recordada final del Super Bowl 49.

Super Bowl LX: shows, transmisión y más

El espectáculo musical promete ser uno de los más eclécticos de los últimos años. Bad Bunny liderará el show del entretiempo y estará acompañado por Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones, en una propuesta que combinará pop, rock y R&B.

En la previa, también habrá presentaciones destacadas: Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará "America the Beautiful" y Coco Jones tendrá a su cargo "Lift Every Voice and Sing".

Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo