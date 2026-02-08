Golazo de Messi y empate vibrante del Inter Miami en Ecuador + Seguir en









El capitán argentino se lució con una definición de alto nivel y fue clave en otro tanto del equipo que conduce Javier Mascherano, en un duelo de preparación ante Barcelona de Guayaquil.

Messi volvió a convertir con Inter Miami

Inter Miami igualó 2-2 frente a Barcelona de Ecuador en un amistoso disputado este sábado por la noche en el Estadio Monumental de Guayaquil, un encuentro que sirvió como parte de la puesta a punto rumbo a la próxima temporada. Más allá del carácter preparatorio, la presencia de Lionel Messi transformó el partido en un verdadero evento y dejó su sello con un gol de gran factura.

El compromiso comenzó a las 21 (hora argentina) y representó el tercer partido de la gira previa al inicio de la MLS para el conjunto estadounidense. El equipo de Mascherano venía de caer ante Alianza Lima en Perú y de imponerse a Millonarios en Colombia.

Messi recibió una enorme ovación Desde la entrada en calor, el rosarino fue el centro de todas las miradas y recibió una ovación sostenida del público ecuatoriano. Ya en el juego, Messi abrió el marcador a los 30 minutos con una jugada individual: tomó la pelota lejos del área, encaró por el centro, dejó rivales en el camino con dos amagues y definió con potencia al segundo palo, imposible para el arquero local.

La reacción del equipo ecuatoriano llegó a los 40, cuando J. J. Rojas conectó de cabeza tras un tiro de esquina y aprovechó un error en la salida del arquero visitante. Sin embargo, antes del descanso, el conjunto norteamericano volvió a ponerse en ventaja: a los 47, Messi encabezó una contra y asistió a Germán Berterame, que resolvió con clase para el 2-1.

en-guayaquil-messi-fue-ovacionado-desde-la-HQDJPRI4DRGI7JCQQ2RJ6WDSWU Desde la entrada en calor, el rosarino fue el centro de todas las miradas y recibió una ovación sostenida del público ecuatoriano. En el complemento, el capitán argentino dejó la cancha a los 57 minutos y fue reemplazado por Luis Suárez. Con más empuje que claridad, Barcelona fue en busca del empate y lo encontró sobre el final, a los 87, gracias a un remate de Tomás Martínez.

La visita de Messi revolucionó Guayaquil. El plantel de Inter Miami, integrado por cerca de cien personas entre jugadores, cuerpo técnico y staff, se movió bajo un estricto operativo de seguridad que incluyó más de 500 efectivos, además del apoyo de la Policía Nacional, el Ejército y personal privado del club.