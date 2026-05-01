Más desempleo, precarización y pluriempleo: así llega el mercado laboral argentino a este 1° de mayo

"El nivel de empleo no cayó. Cayó el nivel de empleo registrado. La cantidad de empleo con respecto a 2023 ha subido", afirmó Luis "Toto" Caputo. Sin embargo, los datos oficiales muestran una realidad distinta.

Los datos sin estacionalidad de la Secretaría de Trabajo muestran que hubo una retracción de 3,9% del empleo entre noviembre 2023 y enero 2026.

El mercado laboral llega a este 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con números negativos: durante el gobierno de Javier Milei el desempleo aumentó al 7,5% (contra un 6,2% en 2023 y un 7,2% en 2024) y cayó el empleo registrado de calidad . Parte de esa caída fue compensada por puestos de trabajo no registrados o autoempleo, lo cual se tradujo en mayor precarización y en pluriempleo , a la par que el salario perdió poder adquisitivo .

"El nivel de empleo no cayó. Cayó el nivel de empleo registrado. Obviamente no nos encanta y por eso mandamos la Ley de Modernización Laboral" , afirmó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo , en ExpoEFI, al mismo tiempo que insistió en que “la cantidad de empleo con respecto a 2023 ha subido” y aseguró que en ese período de tiempo se crearon más de 100.000 puestos de trabajo.

Para el último año (2024-2025), INDEC reportó que se destruyeron 93.101 puestos de trabajo en aglomerados urbanos, lo que equivale a una baja de 0,7%. Hacia adentro, hubo un aumento de Cuentapropistas (+3,2% o 105.016 nuevos trabajadores), una caída de Asalariados (-1,8% o 174.719 empleos perdidos), una baja de 6,8% en la categoría Patrones (-32.808 empleos) y los trabajadores Familiares sin remuneración se incrementaron en 20,5% (+9.410).

Los datos sin estacionalidad de la Secretaría de Trabajo muestran que hubo una retracción de 3,9% del empleo entre noviembre 2023 y enero 2026, incluyendo a los asalariados privados, públicos, trabajadores de casas particulares, trabajo independiente autónomo, con monotributo y monotributo social.

La cantidad de asalariados, entre privados y públicos, marcó una baja de 283.306 puestos de trabajo (-2,9%). Los trabajos en casas particulares cayeron en 21.016, representando un recorte de 4,5%. Mientras que la suba del cuentapropismo fue de 5.319 para los Autónomos (+1,4%) y de 157.968 para los monotributistas (+7,8%). El monotributo social, por su parte, se hundió en 385.285 contribuyentes (-60,7%) tras un proceso de reempadronamiento.

Los números reflejan una tendencia a una mayor precarización: se cambian puestos de trabajo con mayores derechos frente a otros con menores.

Entre los sectores más golpeados se encuentran la industria y la construcción con caídas de 6,1% (-72.700 puestos) y 17,7% (-82.400), respectivamente, frente a agosto 2023.

Después del parate de la obra pública, la construcción encontró un piso y comenzó a crecer levemente este año (+0,7% o +2.699), aunque la industria aún no encontró su piso. En ese sentido, desde este último sector afirman que los que se están perdiendo son puestos de trabajo calificados, que luego pueden pasar a convertirse en "ubers" o repartidores de comida, pero que no necesariamente ganan lo mismo.

pobreza en el empleo

"Hay un deterioro en la calidad del empleo. Hoy, a diferencia de los 90's, la tasa de desempleo es un indicador menos informativo acerca del estado del mercado laboral, debido a que el crecimiento de los informales y no asalariados funciona como 'colchón' que te amortigua el impacto de contracciones en el sector formal del empleo. En los 90's hemos llegado a tener casi 20% de desempleo, hoy es aproximadamente 7,5%. Básicamente porque las personas encuentran empleo en el sector informal, ya sea asalariados o no asalariados (cuentapropistas)", analizó en diálogo con Ámbito, Bautista Santamarina, economista de Empiria.

Al tener esta disparidad de categorías laborales, donde no todas tienen un salario que cubra la canasta básica, desde Empiria realizaron un indicador de tasa de pobreza hacia adentro de cada una: los formales -puestos de trabajo que se vienen perdiendo en el último tiempo- son los que menor tasa de pobreza tienen, tanto públicos como privados; mientras que los cuentapropistas (Empiria los separa entre informales con secundario completo e incompleto) e informales son los que tienen tasas más altas (del 19% al 40%).

Pluriempleo y salarios golpeados

Esa "uberización" del empleo no es solo por sustitución de empleo sino que también llega en forma de "pluriempleo", con jornadas laborales superiores a las ocho horas. Desde CP-Consultores alegan que hubo un fuerte crecimiento de trabajadores que cuentan con más de un trabajo. "Un puesto cuentapropista puede ser un asalariado también: un empleado público que trabaja de chofer, por ejemplo", afirmó el economista Federico Pastrana.

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Pero no podemos hablar de pluriempleo, sin hablar de la caída de los salarios. Los registrados -que incluyen tanto al sector público como al privado- acumularon una baja real de 4,3% entre septiembre y febrero, según el cálculo de Ámbito en base a los datos oficiales del INDEC. Aunque desde la asunción de Javier Milei como presidente la pérdida es de 8,9%; los públicos fueron los más perjudicados con una caída del 18,4%, mientras que los privados retrocedieron un 3,5%.

Asimismo, el salario promedio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mostró una caída real mensual de 0,2% durante febrero, tras dos meses de recuperación, y se posicionó tres puntos porcentuales (p.p.) por encima del nivel de noviembre de 2023, según un informe oficial de la Secretaría de Trabajo. Aunque, hacia el interior del índice, el haber conformado por los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) se contrajo un 1,7% en términos reales en el segundo mes del año y mostró una baja de 7 p.p. frente al inicio de la gestión de Javier Milei.