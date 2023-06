Advierten por una "crisis sin precedentes" en el mercado inmobiliario. 

El expresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios sostiene que esta crisis no se limita únicamente a la esfera económica , sino que se centra especialmente en el ámbito de los alquileres. "La necesidad y desesperación de las personas por mudarse y la imposibilidad de encontrar propiedades disponibles " alcanzó niveles alarmantes ".

El dirigente advierte que el Estado parece no tener intención de tomar medidas al respecto . Según él, en una reunión reciente con los abogados del presidente Alberto Fernández y del líder del ministro de Economía, Sergio Massa , se planteó derogar la Ley de Alquileres mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), argumentando que era una ley deficiente . Esta propuesta sorprendió a Pepe, ya que no se puede derogar por decreto una ley que ha sido aprobada por ambas cámaras del Congreso . Sin embargo, considera que es posible modificar o derogar la ley mediante el proceso legislativo correspondiente. Las palabras del dirigente se desprenden de una entrevista con el programa "Mejor Postor" de Radio con Vos.

La solución que plantea el sector

En cuanto a las posibles soluciones, Pepe señala que es necesario volver al Código Civil y Comercial, el cual estipula contratos de vivienda por 24 meses con ajustes semestrales acordados entre las partes. Esta propuesta ha sido respaldada por las principales entidades del país relacionadas con el mercado inmobiliario. Sin embargo, lamenta que este pedido se encuentre en un estado de parálisis en el Congreso, ya que parece haber una "falta de voluntad política" para abordar el problema.

Además, Pepe apuntó contra los políticos y responsables de la toma de decisiones, argumentando que su principal preocupación parece ser su posicionamiento en las próximas elecciones, en lugar de la situación de la gente. Esto refuerza la sensación de abandono por parte de la clase política hacia los ciudadanos afectados por la crisis en el mercado inmobiliario.

ARMANDO PEPE 1200.jpg

Ante la situación crítica que atraviesa el sector, se presentó una propuesta para competir eficazmente contra el auge de los alquileres temporarios. El plan consiste en la implementación de un programa de construcción de viviendas de interés social, inspirado en la exitosa legislación uruguaya que ha sido mejorada a lo largo de los gobiernos. Sin embargo, esta iniciativa no recibió la atención adecuada por parte del gobierno anterior y, hasta el momento, no se ha podido concretar una reunión con los funcionarios del gobierno actual.

Además, el dirigente del sector señala la dificultad para reunirse con los funcionarios del Gobierno actual, lo que obstaculiza la posibilidad de avanzar en la implementación de esta estrategia para competir contra los alquileres temporarios. La falta de diálogo y de interés por parte de los responsables políticos afecta negativamente a los ciudadanos que se encuentran en una situación desesperada debido a la escasez de viviendas disponibles.

Por último, se destaca la demora en los proyectos urbanísticos en la Ciudad de Buenos Aires como un ejemplo claro de la falta de avance en el sector inmobiliario. Los planos presentados en 2018 todavía están en proceso, lo que refleja la falta de dinamismo y la necesidad de tomar medidas urgentes para reactivar el mercado y proporcionar soluciones habitacionales a la población.