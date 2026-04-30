La exposición Casa FOA ya tiene sede y fechas confirmadas: ¿qué edificio industrial se recuperará luego?

La cita de diseño e innovación para el hogar y espacios laborales llega a un inmueble histórico que luego se reconvertirá con una inversión de u$s100 millones.

Interior del edificio con sectores aún sin intervenir, donde se observan galerías y patios que formarán parte del recorrido de Casa FOA 2026.

La exposición de arquitectura, diseño e interiorismo Casa FOA ya definió su próxima sede en la Ciudad de Buenos Aires. La edición 2026 se realizará en octubre en el Palacio Molina, el histórico edificio ubicado en Avenida Regimiento de Patricios, entre Lamadrid, Olavarría y Azara, en el barrio de Barracas .

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La elección vuelve a posicionar a la muestra como una plataforma de transformación urbana. En este caso, el foco estará puesto en el sur porteño, en un inmueble con fuerte valor patrimonial que formó parte del complejo industrial de Alpargatas.

Marcos Malbrán y Juan Blas Fernández , director y gerente de Casa FOA, explicaron: “Para este año elegimos un edificio histórico del sur de la Ciudad junto a GES Desarrollos para avanzar en su restauración. Es un verdadero hallazgo de la arquitectura nacional y un testigo vivo de Buenos Aires”.

El predio tiene una historia que remite al auge industrial argentino. Allí funcionó la Fábrica Argentina de Alpargatas , fundada a fines del siglo XIX por Juan Echegaray y Robert Fraser . Con el paso del tiempo, el establecimiento se extendió sobre varias manzanas y consolidó un núcleo fabril que definió la identidad de Barracas durante décadas.

Interior del edificio con sectores aún sin intervenir, donde se observan galerías y patios que formarán parte del recorrido de Casa FOA 2026

La compañía creció hasta convertirse en una de las industrias textiles más relevantes del país durante el siglo XX. En su momento de mayor expansión, llegó a emplear a cerca de 16.000 trabajadores, lo que consolidó al complejo como uno de los mayores polos fabriles de la Argentina. Su desarrollo ocupó varias manzanas sobre la avenida Regimiento de Patricios y definió el perfil productivo de Barracas durante décadas.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio responde a una lógica de fines del siglo XIX, con influencia del Renacimiento italiano. Presenta fachadas de ladrillo con pilastras, arcos y cornisas, junto a interiores amplios y funcionales, sostenidos por estructuras metálicas y componentes de madera.

“Ese tipo de construcciones priorizaba la eficiencia, pero con el tiempo se transformó en un valor. La solidez de los materiales permitió que hoy se pueda encarar una recuperación de esta escala”, explicó Fernández.

Casa FOA Propiedades Fotografía histórica del complejo fabril de Alpargatas, con su arquitectura de fines del siglo XIX y su impronta industrial Prensa Casa FOA

Con el avance del siglo XX, el complejo sumó ampliaciones que incorporaron hormigón armado y sistemas modulares. Ese proceso permitió aumentar la capacidad productiva y adaptar el edificio a nuevas tecnologías, sin perder su identidad original.

Nueva edición de Casa FOA

En ese marco, Casa FOA ocupará más de 5.700 m2 y contará con 35 espacios intervenidos por arquitectos, interioristas, paisajistas y artistas. La muestra incluirá propuestas para cocinas, livings, dormitorios, espacios de wellness y áreas exteriores.

JUAN BLAS FERNANDEZ, GERENTE DE CASA FOA Habla al público Juan Blas Fernández, gerente de CASA FOA, durante la presentación del evento que llega en octubre

“Cada edición busca mostrar tendencias y, al mismo tiempo, poner en valor el espacio elegido. En este caso, se trata de un edificio con una identidad muy marcada”, dijo Malbrán.

La exposición también funcionará como una vidriera para el edificio. Durante varias semanas, el predio recibirá a miles de visitantes, entre profesionales del diseño, desarrolladores e inversores.

Malbrán agregó: “Ser sede implica poner un foco de luz en el inmueble. Los visitantes no solo recorren las propuestas, también descubren la arquitectura del lugar”.

Cada ambiente será una experiencia de materiales, paletas de color, texturas y soluciones marcadas por la innovación. "Las temáticas que se abordarán abarcan cocinas; livings; vestidores y salas de baño; dormitorios para adultos y para niños, y playrooms y espacios de wellness. También habrá lugares abiertos con propuestas de paisajismo e instalaciones artísticas”, contó la arquitecta Catalina Ulloa, parte del equipo que organiza la edición 42 de Casa FOA.

CASA FOA Propiedades Interior y exterior del edificio con sectores aún sin intervenir, donde se observan galerías y patios que formarán parte del recorrido de Casa FOA 2026 Prensa Casa FOA

La elección se inscribe en un proceso que comenzó en 2012 con Molina Ciudad, el desarrollo ubicado frente al edificio que marcó uno de los primeros hitos en la transformación del área.

En ese sentido, Casa FOA refuerza el posicionamiento del sur de la Ciudad como un polo cultural y creativo, con iniciativas que combinan patrimonio, diseño e inversión. En 2025, la cita tuvo cuatro ediciones en Córdoba, Buenos Aires, Santiago de Chile y Canelones, Uruguay, con la visita de más de 180.000 personas.

CASA FOA Propiedades Sector interior con circulación en planta, donde se aprecian columnas, vigas y el estado original previo a la puesta en valor Prensa Casa FOA

La muestra, además, mantiene su carácter solidario. Como todos los años, se realiza a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán, que financia con este evento sus actividades de investigación y acción social.

Qué proyecto llega tras Casa FOA

Finalizada la exposición, el edificio avanzará en su reconversión con el desarrollo Palacio Molina, un proyecto de usos mixtos que demandará una inversión superior a los u$s100 millones.

La iniciativa contempla la recuperación del inmueble histórico y su integración a un esquema que incluye viviendas, oficinas y espacios comerciales, dentro de un proceso más amplio de transformación del sur porteño.

69f23162627a8__980x549 Render aéreo del proyecto que vendrá luego que culmine Casa FOA 2026

Fernando Barenboim, CEO de GES Desarrollos, agregó: “Palacio Molina recupera uno de los grandes exponentes de la arquitectura industrial de Buenos Aires y lo integra a una propuesta contemporánea”.

El desarrollo se apoya en la puesta en valor del patrimonio como eje central y en la generación de un nuevo distrito urbano en Barracas. “La exposición va a generar visibilidad para el proyecto y para toda la zona”, dijo.

Con valores de referencia en torno a los u$s1.650 por m2 para los lofts, precios desde u$s2.500 por m2 para los locales comerciales y desde u$s2.800 por m2 en el caso de las oficinas, el emprendimiento sale al mercado con un esquema de financiación que prevé un anticipo del 30% y el saldo en 50 cuotas.

En ese marco, el inicio de obra está previsto para enero de 2027, mientras que la primera etapa proyecta su entrega hacia fines de 2028. Barenboim concluyó: “La idea es volver a darle vida a un lugar que fue clave en la historia productiva de la Ciudad”.