AFIP quita un beneficio a importadores para recaudar $979.000 millones

Técnicamente, no se trata de un aumento de la presión fiscal , porque son anticipos a cuenta pero empresarios importadores consultados por Ámbito advirtieron que esto va a generar un incremento de costos financieros que se van a trasladar a los precios finales.

Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, indicó que la medida “afectará a medianas y grandes empresas, como así también a las más pequeñas empresas que no puedan tramitar el certificado MiPyME por algunos incumplimientos que no hayan podido subsanar”. Los importadores afectados deberán anticipar un 6% de percepciones de Ganancias aun cuando hayan estimado que la declaración jurada que van a presentar por el período fiscal corriente vaya a arrojar saldo a favor. En casos donde la importación definitiva de bienes tenga como destino el uso o consumo particular del importador, la percepción será del 11%.

En cuanto al IVA, los importadores deberán depositar el 20% si los productos que importan están gravados al 21% y del 10% si están gravados al 10,5%. Domínguez explicó, a modo de ejemplo, que “la percepción de IVA ingresada en marzo 2023 recién podrá ser computada en la declaración jurada de diciembre de 2023”.

El potencial recaudatorio de la medida, según dice la AFIP, equivale al 25% del déficit previsto en el Presupuesto 2023 ($3,74 billones), a lo cual se podría sumar otro billón de pesos de ingresos como consecuencia la operación de canje de bonos en dólares en manos de dependencias del Estado. Las reparticiones tienen que vender sus bonos y destinar el 70% a comprar letras del Tesoro. Está claro que estás medidas procuran contrarrestar el efecto de la caída del comercio exterior por efecto de la sequía y la merma de la actividad. Las importaciones registran una caída en los dos primeros meses del 4,3% y las exportaciones del 15,4%.

Este año está pactado con el FMI un déficit primario del 1,9% del PBI, pero dada la situación se torna muy difícil cumplirlo.