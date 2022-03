Fuertes pérdidas por temporal

...que, a pesar de estos buenos datos de precios, la semana se caracterizó por la tensión entre el campo y algunos funcionarios, en especial, tras la aprobación de la suba de un par de puntos en las retenciones para los subproductos de la soja (harinas y aceites), que generó malestar creciente, con algunas movilizaciones (en Córdoba y ene Entre Ríos), el reacercamiento entre las entidades de la Mesa de Enlace, y algo muy infrecuente, como la visita de las gremiales al Congreso, donde ya se habían puesto en marcha varias alternativas contra una medida que varios juristas entienden como inconstitucional, debido a que es el Congreso el encargado de definir las cuestiones impositivas, tal el caso de los impuestos a la exportación. De los encuentros mantenidos hasta ahora, surgió el compromiso de mantener una relación mucho más estrecha con los legisladores, a pesar de que aún no se constituyen las Comisiones de trabajo en el Congreso. Esto implica un cambio significativo ya que hasta ahora, las organizaciones había preferido el contacto directo con el Ejecutivo, más que con los legisladores. También trascendió que la bancada del oficialismo de la Cámara baja recibirá a los dirigentes el próximo martes, en un rápido movimiento del nuevo titular del oficialismo, Germán Martínez (que sustituyó a Máximo Kirchner), quién se apareció directamente al grupo poco antes de que abandonaran el Congreso el martes, y les cursó “en persona” la invitación que aún no había sido respondida formalmente por mail. La actitud fue bastante distinta de la de algunos funcionarios que hasta merecieron sendos comunicados de rechazo, como el de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), y Faim, la Federación que nuclea a la industria molinera. “La política antiinflacionaria sólo logra generar inflación reprimida. Los nuevos anuncios y medidas de suba de derechos de exportación a harinas y aceites de soja, fideicomiso del trigo - un aumento de retención encubierto-, retrotraer precios de alimentos a febrero y precios cuidados que desincentivan la oferta, generan desabastecimiento recurrente”, sostuvo Confederaciones Rurales a modo de respuesta a algunos dichos oficiales, mientras que desde la industria, algo más directa, el mensaje fue: “la molinería no especula, produce y abastece”. Por su parte los acopiadores también emitieron un comunicado pero deslindando responsabilidades. “Los acopiadores somos ajenos a la aplicación de derechos de exportación”, señalan antes de explicar que “las empresas acopiadoras de granos son intermediarias en la comercialización del mercado interno. Las ventas de granos se realizan en base a la interacción de la oferta y demanda, y a los precios por todos conocidos (pizarras, Matba-Rofex, etc). Por lo tanto, no retienen ni pagan DEX alguno, solo entregan los granos a los compradores finales (industria o exportación) y proceden a su liquidación conforme la legislación vigente”, sostienen.