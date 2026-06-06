Perdió u$s70.000 millones en un abrir y cerrar de ojos: cuál fue la mayor pérdida patrimonial de toda la historia

Estuvo a la vanguardia de las inversiones en tecnología pero una burbuja que explotó en los 2000 casi lo deja sin nada.

Pocos empresarios en el mundo conocen tan bien el sabor del éxito y del fracaso como Masayoshi Son . El magnate japonés, fundador de SoftBank, construyó una de las mayores fortunas tecnológicas de la historia gracias a sus apuestas tempranas por internet y las empresas digitales. Durante años fue considerado uno de los inversores más visionarios del planeta.

Su nombre se volvió especialmente conocido por haber invertido en compañías que luego se transformaron en gigantes globales, entre ellas Alibaba y Yahoo!, movimientos que multiplicaron su patrimonio hasta niveles extraordinarios durante el auge de las puntocom a finales de los años noventa.

Sin embargo, también protagonizó uno de los derrumbes financieros más impactantes jamás registrados. Cuando estalló la burbuja tecnológica en el año 2000, la fortuna de Son pasó de niveles récord a una fracción de su valor original.

En cuestión de meses perdió alrededor de u$s70.000 millones , una cifra que durante años fue considerada la mayor destrucción de riqueza personal de la historia.

Quién es Masayoshi Son y cómo forjó una increíble fortuna

Masayoshi Son nació en Japón en 1957 y desde muy joven mostró un marcado interés por la tecnología y los negocios. Tras mudarse a Estados Unidos para estudiar, cursó Economía en la Universidad de California en Berkeley, donde comenzó a desarrollar sus primeros emprendimientos.

Antes incluso de graduarse ya había logrado ganancias millonarias gracias a la venta de un traductor electrónico y otros proyectos tecnológicos.

En 1981 fundó SoftBank, una empresa que inicialmente se dedicaba a la distribución de software. Con el paso de los años, la compañía se expandió hacia los medios, las telecomunicaciones y las inversiones tecnológicas, convirtiéndose en uno de los conglomerados más importantes de Japón.

La gran visión de Son fue apostar por internet cuando todavía era una industria incipiente. Invirtió tempranamente en Yahoo! y, más tarde, destinó u$s20 millones a una pequeña empresa china llamada Alibaba.

Aquella inversión se transformó con el tiempo en una participación valuada en decenas de miles de millones de dólares y se convirtió en una de las operaciones más exitosas de la historia empresarial.

Tecnología Su foco de inversión siempre fueron las empresas tecnológicas. Imagen: Magnific

Gracias al crecimiento explosivo de las empresas tecnológicas, la fortuna personal de Son alcanzó niveles extraordinarios. En el pico de la burbuja puntocom, en el año 2000, su patrimonio llegó a rondar los u$s78.000 millones, ubicándolo durante algunos días entre las personas más ricas del planeta.

El estallido que desplomó todo su patrimonio: cómo perdió u$s70.000 millones

La historia cambió abruptamente cuando explotó la burbuja tecnológica. A comienzos de los años 2000, las acciones de numerosas compañías vinculadas a internet se derrumbaron después de años de subas descontroladas. SoftBank, cuya valuación estaba fuertemente ligada al sector tecnológico, fue una de las empresas más afectadas.

A medida que el precio de las acciones se desplomaba, también lo hacía la fortuna de Son. Según estimaciones recopiladas por Celebrity Net Worth, su patrimonio pasó de aproximadamente u$s78.000 millones a cerca de u$s1.000 millones en apenas un año. La pérdida cercana a los u$s70.000 millones representó alrededor del 98% de su riqueza y se convirtió en un caso sin precedentes para la época.

Tecnología Siempre estuvo a la vanguardia de la inversión en tecnología. Imagen: Magnific

Durante más de dos décadas, aquella caída fue considerada la mayor pérdida patrimonial individual registrada. Recién años después otros multimillonarios, impulsados por las fuertes oscilaciones de los mercados tecnológicos y las criptomonedas, superaron ese récord.

Volvió a renacer: la envidiable fortuna actual de Masayoshi Son

Lejos de desaparecer del mundo de los negocios, Son reconstruyó su imperio. SoftBank continuó realizando inversiones estratégicas en empresas tecnológicas de todo el mundo y creó el Vision Fund, uno de los mayores fondos de capital de riesgo jamás lanzados. Además, mantuvo participaciones en compañías clave del sector tecnológico y de inteligencia artificial.

En 2026, el empresario volvió a ubicarse entre las personas más ricas del planeta. Distintas estimaciones sitúan su patrimonio cerca de los u$s70.000 millones, impulsado por el renovado auge de la inteligencia artificial, el crecimiento de SoftBank y sus inversiones en compañías tecnológicas de vanguardia.