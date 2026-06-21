Ahorrá más de 20% en tus gastos en dólares: cómo pagar la tarjeta en junio 2026

Un método legal y sencillo te permite reducir el costo final del resumen y evitar tener que abonar un sobrecargo muy elevado.

Este es el consejo definitivo para evitar recargos al momento de pagar tus gastos en dólares.

Las compras que se hacen fuera del país , las plataformas internacionales y las reservas turísticas siguen generando dudas entre los usuarios de tarjetas de crédito . Aunque el mercado cambiario tuvo sus modificaciones, los consumos que se hacen en dólares todavía se tratan de manera distinta al momento del pago.

Muchos consumidores pagan el resumen de la manera habitual sin revisar los detalles y terminan pagando mucho más dinero del necesario . Para evitar caer en eso, existe una alternativa completamente legal que permite reducir el gasto total y safar de un recargo que incrementa el valor final de la deuda.

Es posible no pagar recargo cuando haces compras en el exterior con tu tarjeta.

La principal ventaja está en evitar la percepción del 30% que se aplica cuando el saldo en moneda extranjera se cancela directamente con pesos. Cuando un banco arma el resumen de la tarjeta, toma como referencia el " dólar tarjeta ", que surge de sumar un 30% sobre la cotización oficial, mecanismo que encarece cada consumo hecho en el exterior.

La diferencia económica puede ser muy importante, por ejemplo, si una persona tiene un resumen de u$s1.000 , al pagarlo en pesos con un dólar oficial de $1.430, más el recargo correspondiente, terminará abonando $1.859.000 .

Pero si previamente compra los dólares a valor oficial y luego cancela la deuda directamente en moneda estadounidense, el gasto se reduce a $1.430.000. Este mecanismo aplica para distintos consumos internacionales, entre ellos:

Viajes y gastos en el exterior

Reservas de hoteles internacionales

Pasajes y servicios turísticos fuera del país

Compras en páginas web extranjeras

Operaciones puerta a puerta

La clave consiste en tener los dólares depositados en una caja de ahorro y destinarlos directamente al pago del saldo expresado en esa moneda. También hay que considerar que el recargo del 30% sólo aparece cuando la cancelación se hace en pesos, es decir, si la deuda se paga en dólares, esa percepción deja de corresponder.

Mujer ahorro dólar Con esta información en cuenta, ahora podés evitar recargos al pagar el resumen de tu tarjeta. Pexels

Paso a paso: cómo evitar el recargo de los dólares

Antes del vencimiento del resumen, es necesario completar algunos procedimientos muy simples para impedir que el banco pesifique automáticamente la deuda. Para lograrlo, hay que seguir estos pasos:

Solicitar la suspensión del débito automático

Quienes tengan adherido el pago automático deben pedir un "stop debit". Este trámite impide que la entidad financiera ejecute el cobro completo en pesos el día del vencimiento. Se puede realizar desde el home banking, por teléfono o mediante los canales digitales que cada banco tenga habilitados. Es un paso fundamental para evitar duplicar pagos o generar errores posteriores.

Comprar o depositar los dólares necesarios

El siguiente paso consiste en disponer de los dólares que se usarán para cancelar la deuda. Para hacerlo, las opciones más habituales son:

Tener dólares previamente ahorrados

Comprar dólares oficiales a través del banco

Depositar moneda extranjera en la caja de ahorro

Al llevar a cabo esta práctica, es fundamental tener en cuenta que los fondos deben encontrarse disponibles antes de la fecha de vencimiento, ya que sino no va a tener efecto.

Cancelar el saldo en moneda extranjera

Una vez que los dólares están acreditados, hay que ingresar al home banking y seleccionar el pago del saldo en dólares. Muchas entidades permiten hacerlo de forma digital, mientras que otras ofrecen la opción en terminales de autoservicio o a través de la atención presencial en las sucursales. Con esta operación, la deuda en moneda extranjera queda completamente saldada sin aplicar ningún recargo adicional.

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Revisar el importe pendiente en pesos

El resumen cuenta con otros conceptos expresados en pesos que sí deben abonarse. Por ese motivo, es necesario verificar el detalle completo y corroborar cuál es el monto pendiente luego de cancelar la parte correspondiente en dólares. Los usuarios deben prestar mucha atención a los conceptos identificados como percepciones o impuestos para no hacer pagos innecesarios.

Confirmar el estado final del resumen

Antes del vencimiento hay que revisar nuevamente que ambas operaciones quedaron registradas y una vez que eso está asegurado, la entidad bancaria debe reflejar:

Saldo en dólares cancelado

Saldo en pesos pendiente correctamente actualizado

Ausencia de cobros automáticos duplicados

Este control evita reclamos posteriores y asegura que toda la operación se haya hecho de manera correcta. Por otra parte, el mismo criterio puede aplicarse a las tarjetas de débito, si el usuario vincula la tarjeta directamente a una cuenta en dólares, los consumos internacionales se descuentan de esa cuenta y evitan la percepción del 30%.

En caso de haber pagado anteriormente el recargo, ese dinero puede computarse a cuenta de impuestos nacionales o solicitarse su devolución ante ARCA, según la situación fiscal de cada contribuyente.