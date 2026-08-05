China distinguió a Sabino Vaca Narvaja como "Embajador de la Amistad de la Ruta de la Seda"

La distinción fue otorgada en Kirguistán, en el marco de la presidencia de ese país de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), por el China International Culture Exchange Center (CICEC), una institución dedicada a promover los intercambios internacionales y culturales en línea con las políticas impulsadas por el liderazgo central chino.

El exembajador argentino en la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja , fue distinguido con el reconocimiento internacional “Embajador de la Amistad de la Ruta de la Seda” (Silk Road Friendship Ambassador), una de las principales distinciones que otorgan las instituciones chinas vinculadas a la promoción de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative), el proyecto estratégico propuesto por el presidente Xi Jinping en 2013 y que hoy reúne a más de 140 países.

La ceremonia se realizó en Bishkek, capital de Kirguistán , en el marco de las actividades internacionales vinculadas a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) , el principal espacio de concertación política, económica y de seguridad de Eurasia, cuya presidencia pro témpore ejerce actualmente ese país.

La elección de Kirguistán reviste un profundo significado histórico y geopolítico . Fue precisamente en Eurasia donde el presidente Xi Jinping presentó hace trece años la propuesta que daría origen a la I niciativa de la Franja y la Ruta , hoy convertida en la mayor plataforma internacional de cooperación para el desarrollo.

Que esta distinción sea entregada en ese mismo espacio geográfico constituye un reconocimiento cargado de simbolismo y pone de relieve el papel creciente de Eurasia como eje de conectividad, diálogo y cooperación internacional.

La distinción fue concedida por el China International Culture Exchange Center (CICEC) junto con Global People Magazine, publicación del Diario del Pueblo, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de China.

Sabino Vaca Narvaja fue distinguido como "Embajador de la Amistad de la Ruta de la Seda".

El CICEC es una de las principales instituciones dedicadas a promover la diplomacia entre pueblos, los intercambios culturales y la cooperación internacional. En el marco de la estructura institucional china, desarrolla su labor bajo la conducción del liderazgo central del país, impulsando las iniciativas estratégicas de intercambio internacional promovidas por el presidente Xi Jinping.

La ceremonia correspondió a la quinta edición del reconocimiento “Embajador de la Amistad de la Ruta de la Seda”, reservado para un grupo reducido de personalidades extranjeras que han realizado aportes significativos al fortalecimiento de los vínculos con China y a la promoción de la cooperación internacional.

Un reconocimiento a una trayectoria de más de dos décadas

Al anunciar la distinción, los organizadores destacaron la trayectoria de más de veinte años de Vaca Narvaja dedicada al estudio de China y al fortalecimiento de la amistad entre ambos países, tanto desde el ámbito académico como desde la función diplomática.

Entre los principales fundamentos del reconocimiento sobresale el papel desempeñado durante su gestión como embajador argentino en Beijing, cuando Argentina se incorporó oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Posteriormente, ambos gobiernos suscribieron el Plan de Cooperación para la Implementación Conjunta de la Franja y la Ruta, considerado el principal instrumento de planificación estratégica de la relación bilateral. Ese acuerdo estableció una agenda de cooperación de largo plazo en infraestructura, logística, energía, minería, economía del conocimiento, innovación tecnológica, cooperación espacial, investigación científica, educación y desarrollo productivo.

Los organizadores también destacaron sus publicaciones académicas, su trabajo permanente en favor del diálogo entre Argentina y China y su contribución a la construcción de puentes entre América Latina y Eurasia.

La Franja y la Ruta: una plataforma global para el desarrollo

Lanzada en 2013, la Iniciativa de la Franja y la Ruta se consolidó como el mayor programa internacional de cooperación impulsado por China.

Actualmente integra a más de 140 países y promueve proyectos de infraestructura, transporte, energía, conectividad, cooperación científica, innovación tecnológica, inteligencia artificial, educación, intercambio cultural y desarrollo sostenible.

Para la Argentina, la incorporación a esta iniciativa significó abrir un nuevo horizonte de cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, facilitando proyectos de inversión, transferencia tecnológica, financiamiento de infraestructura, cooperación científica y tecnológica, transición energética y fortalecimiento de capacidades productivas.

Una relación que continúa más allá de la función diplomática

La distinción también reconoce una trayectoria que trasciende el ejercicio de la función pública. Tras concluir su misión diplomática, Vaca Narvaja continuó desarrollando una intensa actividad vinculada a China desde el ámbito académico, cultural y de la cooperación económica.

Actualmente participa en centros de estudios especializados, universidades, conferencias internacionales y proyectos destinados a fortalecer la relación entre Argentina, China y América Latina, además de colaborar en iniciativas orientadas a promover inversiones, cooperación tecnológica y articulación entre sectores productivos de ambos países.

El reconocimiento pone de manifiesto la importancia que China asigna a la continuidad de los vínculos construidos sobre la confianza mutua y al desarrollo de relaciones estratégicas que trascienden los ciclos políticos.

La distinción tuvo lugar en Kirguistán. Archivo

Una señal de confianza hacia la relación entre Argentina y China

Durante su discurso de aceptación, Vaca Narvaja sostuvo que la Iniciativa de la Franja y la Ruta representa “mucho más que un programa de infraestructura” y la definió como “una nueva manera de pensar el desarrollo”.

Asimismo, destacó que, en un escenario internacional atravesado por la inteligencia artificial, la transición energética, el cambio climático y las profundas transformaciones tecnológicas, la Franja y la Ruta “se ha consolidado como un verdadero modelo de cooperación internacional y un faro para los países del Sur Global”.

En el tramo final de su intervención planteó que los grandes desafíos del siglo XXI requerirán nuevas formas de cooperación internacional.

“La inteligencia artificial, la transición energética, la salud global, la seguridad alimentaria, la preservación del ambiente y la cooperación científica constituyen bienes públicos globales cuyo desarrollo y gobernanza solo serán posibles mediante el esfuerzo compartido de todas las naciones. Allí reside uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.”

Una distinción con proyección estratégica

Más que un reconocimiento a una trayectoria personal, esta distinción expresa la importancia que China asigna a la construcción de relaciones de largo plazo con la Argentina y a la continuidad de una agenda estratégica de cooperación.

En un escenario internacional caracterizado por la transformación tecnológica, la transición energética y la reconfiguración del orden global, el fortalecimiento de la cooperación en infraestructura, innovación, ciencia, inteligencia artificial, educación e intercambio cultural aparece como uno de los principales ejes de la relación bilateral para las próximas décadas.

La realización de esta ceremonia en Kirguistán, actual presidente de la Organización de Cooperación de Shanghái y ubicado en el corazón histórico de Eurasia, refuerza además el valor estratégico que adquieren los espacios de integración euroasiáticos en la construcción de un mundo cada vez más interdependiente y multipolar.

La distinción no constituye únicamente un reconocimiento personal. Representa también un gesto político y diplomático de gran significado hacia una trayectoria dedicada a fortalecer la relación entre Argentina y China y una señal de la importancia que Beijing continúa otorgando a la construcción de vínculos estables, estratégicos y de largo plazo. En ese sentido, la implementación del Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta y la profundización de la cooperación en infraestructura, ciencia, tecnología, inteligencia artificial, transición energética e intercambio cultural representan una oportunidad para consolidar una política de Estado orientada al desarrollo y a la inserción internacional de la Argentina en una etapa de profundas transformaciones globales.