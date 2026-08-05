Gobierno bonaerense promulgó la ley que crea el corredor turístico "Camino del Mar" entre Mar del Plata y Miramar + Agregar ámbito en









La norma, impulsada por el diputado provincial Germán Di Cesare, establece un marco legal para poner en valor el tramo de la ruta interbalnearia 11 que une ambas ciudades, con obras de infraestructura, incentivos a la inversión y un plan estratégico conjunto entre la Provincia, los municipios y el sector privado.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó este miércoles la Ley 15.620, que crea el corredor turístico "Camino del Mar" sobre la ruta interbalnearia N.° 11, en el tramo que une las ciudades de Miramar y Mar del Plata, según se publicó en el Boletín Oficial bonaerense.

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La norma había sido sancionada por la Legislatura provincial el 16 de julio pasado, a partir de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Germán Di Cesare, del Frente de Todos.

La ley tiene como objetivo impulsar la puesta en valor de esa arteria provincial, resaltando la calidad paisajística que le confiere el entramado entre la ruta, la costa, su forestación y arquitectura. Para eso, encomienda al Poder Ejecutivo la designación de una Autoridad de Aplicación, que tendrá a su cargo la coordinación, ejecución, supervisión y control de todas las acciones previstas en la norma.

Entre sus funciones, esa autoridad deberá promover la creación de infraestructura básica y complementaria, como miradores, espacios de descanso, iluminación y accesos a las playas, además del equipamiento turístico necesario para fomentar el desarrollo del sector. También deberá disponer la instalación de señalización y cartelería interpretativa a lo largo del corredor, y supervisar que los espacios concesionados por los municipios cumplan con los estándares fijados por la ley, incluyendo la disponibilidad de estacionamientos adecuados, con espacios para personas con discapacidad.

La norma prevé además la elaboración de un plan estratégico conjunto entre la Provincia, los municipios involucrados y los actores privados, que contemple acciones de promoción, conservación y desarrollo sustentable, con especial atención al mantenimiento de la identidad cultural y natural del área. En ese marco, se fomentará la protección del ambiente y la conservación de las playas y los acantilados, con pautas específicas para evitar el avance del mar sobre la ruta.

La ley también habilita la creación de un programa de incentivos económicos, fiscales y financieros para emprendedores y empresas que inviertan en servicios turísticos dentro de la zona del corredor, y faculta a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios de colaboración con instituciones y empresas del sector. Por último, invita a los municipios de General Alvarado y General Pueyrredón a adherir a la norma y a participar de manera coordinada en las etapas de planificación, implementación y seguimiento del proyecto. La iniciativa surgió a partir de un plan impulsado por Di Cesare y recibió la aprobación legislativa para avanzar con la puesta en valor del corredor. El objetivo es consolidar un circuito que aproveche el paisaje costero y potencie el desarrollo económico de la región mediante nuevas propuestas para visitantes y residentes.