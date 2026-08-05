El oficialismo inicia el debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA + Agregar ámbito en









La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento en comisión del proyecto impulsado por el Gobierno. La Libertad Avanza ya abrió negociaciones con bloques dialoguistas y busca acelerar el dictamen.

Diputados comienza el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, impulsado por el presidente Javier Milei, comenzará este miércoles su tratamiento en la Cámara de Diputados con la exposición de funcionarios del Poder Ejecutivo ante un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. La reunión está prevista para las 15 en el Anexo C de la Cámara baja y marcará el inicio formal del debate legislativo de una de las principales reformas económicas promovidas por el Gobierno.

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La iniciativa redefine el rol del Banco Central al establecer que su único objetivo será preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema de múltiples funciones incorporado en reformas anteriores. En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero" y afirma que la autoridad monetaria no debe perseguir objetivos distintos de la estabilidad monetaria.

El Gobierno impulsa una reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Entre los principales cambios, el texto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles, al tiempo que limita la distribución de utilidades a las ganancias efectivamente obtenidas por la entidad. También refuerza la autonomía institucional del Banco Central al exigir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para remover a su presidente y directores, y elimina el artículo que habilita al ministro de Economía, o a un representante de esa cartera, a participar con voz pero sin voto en las reuniones del Directorio.

El oficialismo reunió a los dialoguistas para acelerar la reforma del BCRA y apunta a sesionar el 19 de agosto El oficialismo dio un nuevo paso para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al reunir el martes en la Cámara de Diputados a representantes de los bloques dialoguistas con funcionarios del equipo económico. El encuentro, encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, buscó despejar dudas sobre el proyecto y comenzar a consolidar los votos necesarios para su aprobación.

De la reunión participaron el titular del Banco Central, Santiago Bausili, junto a otros funcionarios de la entidad, quienes explicaron los principales cambios que propone la iniciativa, entre ellos el fortalecimiento de la autonomía del organismo y la prohibición del financiamiento monetario al Tesoro. También se abordó el proyecto de Inocencia Fiscal, otra de las iniciativas que el Gobierno pretende impulsar durante agosto.

La Libertad Avanza trabaja con el objetivo de emitir dictamen en los próximos días y llevar ambos proyectos al recinto el 19 de agosto. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que la convocatoria dependerá de alcanzar un acuerdo con los bloques aliados, por lo que las negociaciones parlamentarias continuarán durante la próxima semana. Ingresó al Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno El Poder Ejecutivo envió días atrás a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las principales iniciativas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional. La propuesta comenzó su recorrido legislativo en la Cámara baja y forma parte del paquete de reformas económicas con el que el Gobierno busca consolidar un nuevo esquema monetario e institucional. La iniciativa establece que el único mandato del Banco Central será preservar el valor de la moneda y elimina la posibilidad de financiar al Tesoro, las provincias y los municipios. Además, prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario, restringe distintas herramientas de asistencia financiera al sector público y refuerza la independencia de la autoridad monetaria mediante mayores requisitos para remover a sus autoridades. El proyecto también modifica diversos artículos de la Carta Orgánica para adecuar las funciones del organismo al nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo, incluyendo cambios en las operaciones de regulación monetaria, el manejo de las reservas y el régimen de gobierno del Banco Central. El oficialismo espera avanzar con el tratamiento en comisiones durante agosto con el objetivo de llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes.