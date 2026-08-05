Nueva VTV: cómo hacer la verificación en talleres mecánicos particulares

La reciente normativa nacional habilita más lugares para realizar la inspección técnica y modifica los plazos para distintos tipos de vehículos.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida popularmente como VTV , que modifica algunos de los principales aspectos del sistema vigente. Entre los cambios más importantes aparece la posibilidad de hacer la inspección en talleres mecánicos particulares, concesionarios e importadores que estén inscriptos en un registro nacional y cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

La medida forma parte de la reforma de la Ley Nacional de Tránsito y busca ampliar la oferta de prestadores, generar mayor competencia y facilitar el acceso al trámite. Sin embargo, la implementación no será automática en todo el país: cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires deberán adherir al nuevo régimen, para que los cambios entren en vigencia dentro de su jurisdicción. Mientras eso no ocurra, va a seguir aplicándose el sistema actual.

La principal novedad es que la revisión técnica deja de estar limitada exclusivamente a las plantas verificadoras concesionadas por los gobiernos provinciales o municipales. Con el nuevo sistema, cualquier taller mecánico, concesionaria oficial o importador de vehículos podrá realizar la inspección, siempre que se encuentre inscripto en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos y cumpla con todas las exigencias técnicas.

Ese registro será público, gratuito y funcionará de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Para obtener la habilitación, los establecimientos deberán demostrar que cuentan con el equipamiento necesario, un director técnico responsable y las condiciones exigidas para efectuar controles bajo los mismos estándares de seguridad que las plantas verificadoras tradicionales.

Otra modificación importante es que el conductor podrá elegir libremente el taller donde desea realizar la inspección, sin importar la jurisdicción en la que esté radicado el vehículo, siempre que la provincia donde circula haya adherido al nuevo sistema.

Nuevos plazos para la VTV: ¿cada cuánto hay que realizar la inspección?

La reforma también modifica la frecuencia con la que deben realizar la revisión técnica los vehículos particulares. Con el nuevo esquema nacional, los autos particulares 0 kilómetro deberán efectuar la primera inspección a los cinco años del patentamiento, en lugar de los cuatro años que regían en varios distritos. Después de esa primera revisión, los vehículos de hasta diez años de antigüedad deberán renovar la VTV cada dos años. Una vez superada esa antigüedad, la inspección volverá a ser anual.

El objetivo es reducir la cantidad de trámites para los vehículos más nuevos, que estadísticamente presentan un menor nivel de desgaste mecánico, sin eliminar los controles periódicos de seguridad vial. Sin embargo, estos plazos solo van a empezar a aplicarse en aquellas jurisdicciones que adhieran formalmente al nuevo régimen. Mientras tanto, seguirán vigentes los cronogramas actuales de cada provincia o ciudad.

VTV para transporte de carga, pasajeros y autos antiguos: requisitos clave

La reforma mantiene un tratamiento diferenciado para determinados tipos de vehículos. En el caso del transporte de pasajeros y de carga, la revisión técnica seguirá siendo anual debido al uso intensivo de esas unidades y a las mayores exigencias de seguridad que establece la normativa nacional. Lo mismo pasa con los vehículos comerciales que prestan servicios de manera permanente.

Los vehículos de más de diez años de antigüedad también deberán continuar realizando la inspección una vez por año, aun cuando el nuevo régimen amplía los plazos para los autos particulares más recientes. El objetivo es garantizar que las unidades con mayor desgaste mecánico mantengan condiciones adecuadas para circular.

La normativa también habilita a los talleres registrados para inspeccionar vehículos antiguos, especiales y unidades adaptadas, siempre que cuenten con el equipamiento técnico correspondiente y respeten los procedimientos establecidos por la Secretaría de Transporte.