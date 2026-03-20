No gastes todos tus dólares: el secreto mejor guardado para ahorrar en tus próximas vacaciones

Si vas a viajar al exterior, existen diferentes estrategias para hacer rendir cada dólar que vayas a gastar.

La mejor manera de hacer rendir tus ahorros para viajar.

En un contexto donde el dólar se vuelve un recurso cada vez más valioso para los argentinos, planificar bien unas vacaciones puede marcar la diferencia entre un viaje accesible y uno demasiado costoso. Desde los pasajes hasta el alojamiento, cada decisión influye directamente en el presupuesto final.

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Hoy, gracias a la tecnología, existen múltiples herramientas que permiten optimizar gastos sin resignar calidad. Comparar precios, anticiparse a las subas y elegir bien el momento de compra son algunas de las claves para cuidar el bolsillo en viajes al exterior.

En ese escenario, encontrar vuelos baratos se volvió uno de los principales objetivos de los viajeros, y hay un secreto que cada vez más personas utilizan: apoyarse en aplicaciones especializadas que permiten ahorrar cientos de dólares.

La búsqueda de pasajes ya no depende únicamente de entrar a la web de una aerolínea. Hoy existen plataformas que comparan cientos de opciones en segundos, analizan precios históricos y hasta predicen cuándo conviene comprar.

El primer paso para ahorrar dólares en tu viaje es con los vuelos.

Estas aplicaciones permiten detectar oportunidades que de otra forma pasarían desapercibidas: desde cambios repentinos en las tarifas hasta combinaciones de rutas más económicas. Usarlas de manera estratégica puede ser la clave para conseguir vuelos mucho más baratos.

Skyscanner

Skyscanner es una de las aplicaciones más populares para encontrar vuelos económicos. Su principal ventaja es la flexibilidad: permite buscar destinos con la opción “cualquier lugar”, ideal si priorizás el precio por sobre el destino.

Además, cuenta con alertas automáticas que avisan cuando bajan los precios, lo que permite aprovechar oportunidades en tiempo real. También integra opciones de hoteles y alquiler de autos, facilitando la planificación completa del viaje desde una sola plataforma.

SkyScanner Una de las páginas y plataformas principales para encontrar vuelos económicos. Imagen: Skyscanner

Hopper

Hopper se destaca por utilizar inteligencia artificial y datos históricos para predecir si conviene comprar un vuelo o esperar. La aplicación envía notificaciones en tiempo real cuando detecta cambios importantes en las tarifas. Incluso permite “congelar” precios por un tiempo limitado, lo que brinda margen para decidir sin riesgo de aumentos repentinos.

Google Flights

Google Flights se consolidó como una de las herramientas más confiables para comparar tarifas aéreas. Su interfaz simple permite filtrar resultados según horarios, escalas o aerolíneas de forma rápida.

Una de sus funciones más útiles es el calendario interactivo, que muestra qué días son más baratos para volar. Esto resulta clave para quienes tienen flexibilidad y buscan ahorrar en fechas de alta demanda.

Google Flights Otro recurso importante para los vuelos es la app de Google. Imagen: Google

Kiwi

Kiwi ofrece una propuesta diferente: combina vuelos de distintas aerolíneas que normalmente no aparecen juntos en otros buscadores.

Esto permite encontrar rutas alternativas más baratas, incluso en temporadas de alta demanda. Además, cuenta con una garantía que protege al usuario ante problemas en conexiones o cancelaciones.