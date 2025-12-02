Ahorrar en dólares con más anticipación: la medida que sorprendió a los argentinos + Seguir en









Esta nueva decisión del Banco Central tiene como objetivo simplificar la bancarización de ahorros e inversiones.

Ahora los menores de 18 años van a poder tener cuenta en dólares. Imagen: Freepik

El dólar ocupa un lugar central en la economía y la cultura financiera argentina. Históricamente, la moneda estadounidense ha sido percibida no solo como una divisa de referencia global, sino como el principal refugio de valor frente a la inestabilidad y la inflación local. Esto hace que las decisiones en torno a la divisa verde generen gran expectativa en la población.

Con la creciente necesidad de fomentar la educación financiera y el hábito del ahorro desde temprana edad, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha impulsado una medida significativa que busca ampliar el acceso a este tipo de ahorro. De esta manera, el BCRA anunció una normativa que permite que adolescentes menores de edad puedan abrir sus propias cajas de ahorro en moneda extranjera.

Ahorrar dólares Con esta nueva medida los adolescentes podrán disponer de ahorros en dólares. Imagen: Freepik Adolescentes podrán abrir cajas de ahorro en dólares: de qué trata la medida La medida introducida por el BCRA busca integrar a los adolescentes al sistema bancario de una manera más completa. Previamente, la normativa permitía a las personas menores de edad abrir una caja de ahorro en pesos, la cual generalmente se utiliza para recibir transferencias, pagar consumos o realizar compras online con la tarjeta de débito asociada.

La nueva disposición extiende esta capacidad al ahorro en moneda extranjera, habilitando la apertura de una caja de ahorro en dólares a nombre del menor. El objetivo principal es que los jóvenes puedan ahorrar los montos que reciban como regalos, becas, o ingresos por trabajos esporádicos en la moneda que históricamente eligen los argentinos para preservar su capital.

Es fundamental destacar que esta cuenta estará bajo la titularidad del adolescente, aunque será administrada de manera conjunta con sus padres o representantes legales hasta que cumpla la mayoría de edad (18 años). Esto asegura que la operación de la cuenta se realice bajo la supervisión de un adulto responsable.

Los requisitos para comenzar el ahorro Los requisitos para que los adolescentes puedan acceder a esta cuenta son mínimos y buscan simplificar el trámite para las familias. El principal requisito es que el menor cuente con una Caja de Ahorro para Adolescentes (Cuenta Gratuita para Menores de Edad) preexistente en el sistema bancario argentino, la cual obligatoriamente es en pesos. Una vez que el adolescente tiene su cuenta en pesos, los bancos están autorizados a extender el beneficio y abrir la cuenta en dólares. Los padres, madres o representantes legales del menor deberán presentar la documentación de identidad correspondiente y firmar la solicitud ante la entidad bancaria, asumiendo la responsabilidad de la administración de la cuenta hasta la mayoría de edad del titular.

