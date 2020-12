Alberto Fernández: "Vamos avanzando bien con el FMI, están viendo que hay resultados de gestión"

"Creo que vamos avanzando bien con el Fondo, están viendo que hay resultados de nuestra gestión", dijo Fernández en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10.

En este marco, Fernández destacó la negociación con los acreedores privados, al asegurar que la quita que logró el país se destinará en 2021 "a la producción y al trabajo". "Hicimos todo mientras teníamos que enfrentar el tema de la deuda y pudimos, llegamos a un acuerdo con los acreedores", remarcó.

Fernández hizo un balance de fin de año y aseguró que "gobernar en pandemia es lo mas cercano a caminar en un pantano" porque "nunca se sabe lo que va a pasar" y destacó que este año se llegó a un acuerdo con los acreedores externos.

El mandatario manifestó que el Estado debió reinventarse "frente a la pandemia", a la vez que indicó: "Por eso incorporamos el IFE, el ATP, y el impuesto a la riqueza. Nos preocupaba los sectores más pobres, yo personalmente no quería que quedaran desamparados, por eso sacamos la tarjeta alimentaria".

"Incluso hemos tenido aprendizajes a lo largo de este año. Cuando se desataron los contagios en los barrios, creíamos que era el fin, pero fuimos testeando y les pedimos que se cuidaran entre ellos", señaló Fernández.

"Yo no miento, no está en mi naturaleza. Les prometí a los jubilados que no iban a pagar los medicamentos y lo cumplí. Les prometí a los argentinos la vacunación a fin de año y lo cumplí", subrayó.