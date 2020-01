Alberto impuso un "deadline": 31 M

La fórmula de actualización de haberes para jubilaciones y pensiones es “impagable”, aseguró el presidente Alberto Fernández, al cuestionar la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Cambiemos a fines de 2017. “Detesto la mentira. No soy como Mauricio Macri. Su fórmula es impagable y el salario real de un jubilado cayó. Vamos a seguir aumentándoles con toda la generosidad que podamos. No voy a congelar las jubilaciones, pero pusieron una fórmula de imposible cumplimiento. Ahora uno tiene que ordenar el tema”, indicó en dialogo con radio Continental. Fernández consideró que los jubilados “han sido muy maltratados en este tiempo. Sé que muchos de ellos no nos votaron porque se enojaron con los modos de Cristina (Kirchner)... pero no me importa. Hay que ayudarlos a salir de esta situación”. Dijo que “lo que hizo Macri es de una irresponsabilidad supina: les cambiaron la fórmula para poder mandarle a María Eugenia Vidal 100.000 millones de pesos para la campaña de la provincia”. “Macri se fue y dejó todo este bodrio. Yo me hago cargo. No pienso hablar de la herencia, pero por favor entiendan las dificultades del problema”, pidió en el marco de una entrevista con Radio Continental. “Nos hemos puesto un ´deadline´ como para tener en claro cómo funciona la economía y juntar datos que hoy no tenemos. La fecha es el 31 de marzo. A partir de ese momento estaremos en condiciones de proyectar todo”, señaló.