Incendio en el Abasto: 9 personas debieron ser asistidas + Seguir en









El incidente se produjo en el complejo de cines dentro del shopping. En el lugar trabajan personal de Bomberos y del SAME.

El incendio se produjo por una freidora.

Un foco de incendio registrado este sábado en el complejo de cines Hoyts del Shopping Abasto activó un operativo de emergencia y la intervención de Bomberos de la Ciudad. El episodio ocurrió en el tercer piso del centro comercial, ubicado sobre avenida Corrientes al 3200, y tuvo origen en una freidora junto a parte del mobiliario del área de boletería, a pocos metros del ingreso principal, según informaron fuentes oficiales.

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El principio de fuego fue detectado en primera instancia por empleados del cine, que actuaron rápidamente con matafuegos y lograron contenerlo antes de la llegada de los equipos de emergencia. Desde Bomberos destacaron que esa reacción inicial resultó clave para evitar que las llamas se expandieran hacia otras áreas del complejo.

El incendio en el Abasto Como parte del procedimiento, se dispuso la evacuación parcial del sector afectado y se realizó una revisión integral del lugar para descartar riesgos residuales.

image Del operativo participó personal de SAME y Bomberos.

En paralelo, personal del SAME asistió a nueve personas que presentaban síntomas por inhalación de humo, aunque ninguna debió ser trasladada a un hospital. Los equipos médicos permanecieron en el lugar hasta completar las evaluaciones correspondientes.

De acuerdo con la información oficial, el incendio no alcanzó las salas de proyección. Aun así, se llevó adelante una inspección exhaustiva antes de habilitar nuevamente el área comprometida. Las autoridades señalaron que no se registraron heridos de gravedad ni daños estructurales de relevancia. La actividad en el shopping continuó, aunque con restricciones parciales en los accesos cercanos al cine mientras se desarrollaban las tareas de control y verificación.

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