Golpe para Brasil: Éder Militão será operado y peligra su presencia en el Mundial

El jugador brasileño sufrió una dura lesión muscular. Según afirman, se resintió de la dolencia que padeció en el partido contra Celta de Vigo.

La selección de Brasil recibió una noticia preocupante en la previa de la Copa del Mundo . El defensor Éder Militão podría perderse el torneo tras agravarse una lesión muscular que requeriría intervención quirúrgica .

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Según informó el periodista Miguel Ángel Díaz , de Cadena COPE, el futbolista del Real Madrid sufrió una recaída en el partido ante Alavés por la liga española, lo que terminó de complicar su estado físico.

“Eder Militao tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su nueva lesión en los isquios de la pierna izquierda. Al brasileño se le abrió la cicatriz de la lesión inicial que se produjo en diciembre contra el Celta. Lamentablemente, se perderá el Mundial ”, aseguró el cronista.

El defensor arrastraba una molestia desde diciembre, cuando se lesionó frente al Celta de Vigo . En ese momento, el cuerpo médico optó por un tratamiento conservador para evitar el quirófano.

Sin embargo, durante el encuentro del martes, la zona afectada volvió a resentirse, hecho que encendió las alarmas en su selección.

Los estudios confirmaron una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, de carácter recurrente.

El cuadro se agravó con el correr de los días y finalmente derivó en la decisión de operar al jugador, lo que implicaría una recuperación de aproximadamente cuatro meses.

Ese plazo dejaría a Militão fuera del Mundial y lo pondría recién a disposición para el inicio de la próxima temporada europea.

Las primeras señales de alarma en el Real Madrid

Hasta el momento, el Real Madrid no emitió un parte médico definitivo que confirme la operación ni los tiempos de recuperación. En un primer comunicado, el club había informado únicamente una contusión en la pierna izquierda, sin precisar plazos.

Sin embargo, el hecho de que el defensor se retirara lesionado antes del entretiempo ante Alavés, en el triunfo por 2-1, encendió las alarmas. En ese partido fue reemplazado por Antonio Rüdiger, y desde entonces crecieron las dudas sobre su disponibilidad.

Más bajas que preocupan a Brasil

La posible ausencia de Militão se sumaría a otros problemas físicos que afectan al seleccionado brasileño, ahora dirigido por Carlo Ancelotti.

El delantero Vitor Roque, actualmente en Palmeiras, sufrió una sindesmosis en el tobillo izquierdo tras una fuerte infracción en la Copa de Brasil y deberá ser operado, por lo que quedó prácticamente descartado para el Mundial.

En tanto, el joven Estevao Willian, figura emergente del fútbol brasileño y jugador del Chelsea, padece un desgarro de grado cuatro en el isquiotibial derecho. Aunque no fue descartado de manera oficial, su presencia en la Copa del Mundo quedó seriamente comprometida.

A medida que se acerca el torneo, el cuerpo técnico de Brasil enfrenta un escenario cada vez más complejo, con varias piezas importantes en duda o directamente fuera de competencia.

La situación de Éder Militão, uno de los pilares defensivos del equipo, representa un golpe significativo en la estructura del seleccionado, que ahora deberá reorganizar su última línea ante una posible ausencia de peso en la cita mundialista.