Alimentos, electrodomésticos e indumentaria: qué productos en dólares son más caros en la Argentina que en la región

Según el último relevamiento del IERAL, los productos argentinos supera ampliamente a sus pares de la región en diversos rubros.

Argentina continúa siendo un mercado caro en varios rubros del consumo al comparar precios en dólares con otros países, y lidera los rankings de bienes durables , indumentaria y calzado más costosos del mundo, según un reciente relevamiento.

Los datos surgen del análisis del IERAL de la Fundación Mediterránea, en el que calculó los precios de un total de 30 productos consumidos por familias de diferentes países y expresados en dólares. En esa línea, el 90% de los productos argentinos son más costosos que en Brasil en el rubro de alimentos y bebidas, mientras que en lo que respecta a bienes durables —indumentaria y calzado—, el país resulta más caro en casi el 100% de las comparaciones.

Para el rubro Alimentos y Bebidas, se eligieron diez productos: pan blanco, huevos, queso, papas, arroz blanco, bife de nalga, pollo, agua, gaseosa y cerveza nacional. Los resultados indicaron que los precios de la Argentina son más caros en un 39% de los casos. De todas formas, si se compara la situación entre agosto (el anterior relevamiento) y diciembre de 2025, el informe muestra que el país consiguió una mejora en su posición.

De todas formas, si se realiza una comparación con países cercanos, Brasil resulta más barato en todos los bienes comparados, excepto por las papas. Por ejemplo, el queso en la Argentina está u$s9,10 contra u$s8,80; el pan vale u$s2,20 contra u$s1,60 en territorio brasilero y el pollo, u$s7,80 vs u$s3,90. En la región le sigue Chile, donde el 50% de los productos están más baratos.

Desde el informe plantearon: “Se trata de una situación entre intermedia y favorable, en alguna medida esperable, dado que Argentina presenta una elevada productividad agropecuaria y aplica Derechos de exportación (reducen los precios en el mercado interno)“. Por otro lado, también se registraron mejores en la competitividad de algunos bienes, como las papas, el queso, y el bife de nalga.

ieral argentina dolares precios

Autos, indumentaria y electrodomésticos

Asimismo, se analizaron los precios de bienes durables, que incluyen autos, indumentaria, calzado y algunos electrodomésticos. El relevamiento muestra que los precios en Argentina son más caros en un 81% de los casos y señala la combinación de alta protección comercial y elevada carga tributaria interna como los principales factores de este resultado.

Para esta categoría se analizaron los precios de un auto, una moto, una bicicleta, un televisor, una freidora de aire, una heladera, jeans, un vestido, zapatillas y zapatos de vestir.

Si bien prácticamente todos los productos son más caros, sobresalen los de la freidora de aire, de los vestidos y las zapatillas. El primero cuesta u$s312, contra u$s97 en Chile y u$s80 en Brasil; el segundo supera ampliamente a los u$s45 en territorio brasileño y u$s28 en tierras chilenas, con un valor de u$s85; por último, unas zapatillas de running gama media cuestan u$s124 en Argentina, contra u$s80 en Brasil y u$s65 en Chile.

ieral argentina dolares precios 2

“Si bien se trata de bienes transables, que en principios deberían tener precios similares entre países cuando se expresan en una moneda común, en la Argentina los valores resultan excepcionalmente elevados. Esto obedece principalmente a la política comercial y tributaria aplicada en el país, tanto en general como específicamente sobre este tipo de bienes", señaló el informe.

Servicios personales o familiares

Por su parte, en los servicios personales o familiares, y bienes relacionados con ellos, la Argentina resulta 32% más cara de los casos comparados, con una leve mejora del 36% obtenido en el informe de septiembre. La diferencia es más marcada frente a Brasil, donde somos más caros en 80% de los ítems, mientras que frente a Chile la proporción cae al 50%.