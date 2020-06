¿Argentina cerca de volver al club de los fronterizos?

Las variables que entran a terciar para una reclasificación en el nivel de liquidez de los papeles en el mercado y la facilidad de entrar y salir. Al respecto los controles de capitales y cambiarios son un obstáculo para permanecer como emergente. Algunos especulan con que si se vuelve a fronterizo, la Argentina ganaría más peso relativo (cabeza de león vs. cola de ratón y viceversa), pero lo cierto es que de ocurrir la lectura del mercado es que no sería una buena noticia. Porque no agrega ningún valor.

Jorge G. Herrera