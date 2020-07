Deuda: el FMI reiteró apoyo a las negociaciones y puso el foco en los tiempos

Esta aclaración del funcionario obedece a que, según trascendió en fuentes oficiales, el equipo económico argentino realizó consultas al FMI con relación a las posibles modificaciones a la oferta argentina a los bonistas. Esta reiteración de Rice podría interpretarse también como una respuesta indirecta del FMI a las referencias, tanto del presidente Alberto Fernández como del ministro de Economía Martín Guzmán, en cuanto a que la propuesta argentina cuenta con el aval del organismo.

No obstante, Rice señaló que “esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando constructivamente y en los tiempos adecuados con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga la deuda pública en un camino sustentable y siente las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo”.

En cuanto a la relación entre el país y el Fondo, el vocero señaló que “las autoridades argentinas no solicitaron financiamiento en esta instancia, no pidió un (nuevo) programa al FMI, no tengo ninguna información para compartir en términos de fechas”. “Lo que sí puedo decir – continuó- que estas (futuras negociaciones) no están atadas a una revisión del capítulo 4 (auditoría de la macroeconomía de los países)”. Estas declaraciones están en línea con lo señalado por el ministro Guzmán en el sentido que una vez terminadas las negociaciones con los acreedores privados, la Argentina renegociará su programa con el Fondo.

Recesión

En el orden internacional, Rice reiteró, siguiendo lo señalado por la directora gerente Kristalina Giorgieva, que el mundo experimentará una “profunda” recesión durante el año en curso y una recuperación “parcial” el próximo. En este sentido, el Fondo estima importante mantener los estímulos fiscales y monetarios, al tiempo que alerta sobre el riesgo que implicaría un “prematuro” retiro de estos soportes.

Detalló los esfuerzos que está realizando el organismo internacional para soportar financiera al mundo en el contexto de la pandemia – el FMI tiene disponible un billón de dólares -. Al respecto, el organismo elevó temporalmente el límite anual de acceso a créditos de corto plazo por parte de los países miembros.

Insistió en la necesidad de llevar adelante medidas para aliviar el peso de las deudas externas. Particularmente, 29 países del grupo más pobre del mundo recibieron ayuda en esta materia.