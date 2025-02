Audiencia pública por suba de tarifas: Edenor y Edesur preparan sus propuestas de aumentos

La convocatoria se realiza casi al fin del período estival, donde, tal como anticipó Ámbito, el pronóstico de las distribuidoras sobre los cortes de luz fue moderándose respecto del panorama proyectado a mediados de 2024. El difundido “no hay para todos” de la ex canciller Diana Mondino pronunciado en noviembre de 2023 no mereció el nivel de alerta que se esperaba en aquel entonces, según confirman fuentes de las distribuidoras a este medio.