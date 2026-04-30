Aumenta el gas en mayo: autorizan subas en las tarifas con nuevos cuadros para el AMBA

La actualización fue dispuesta por el ENARGAS e incorpora el Precio Anual Uniforme, la revisión quinquenal y ajustes por diferencias acumuladas.

El ajuste se enmarca en el esquema de subas mensuales y podría ubicarse entre 1% y 3%, aunque el impacto final dependerá del consumo y los subsidios.

El Gobierno aprobó nuevos aumentos en las tarifas de gas que comenzarán a regir desde este viernes 1 de mayo , en el marco del proceso de actualización del sistema energético. La medida fue oficializada a través de la Resolución 463/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) , publicada en el Boletín Oficial.

La normativa establece nuevos cuadros tarifarios para Metrogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en línea con los criterios definidos por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía , en un contexto de emergencia energética vigente desde 2023.

El esquema contempla distintos componentes regulatorios, entre ellos la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU) , la aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) 2025-2030 y el traslado de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) .

Según lo dispuesto, los valores varían según categoría y nivel de consumo . En el caso de los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) se ubica en $3976,22 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4591,88 en la provincia. En los niveles de mayor consumo (R4), alcanza $94.995,74 en Capital Federal y $51.624,44 en territorio bonaerense.

En cuanto al consumo, se fijó un valor de $281,33 por metro cúbico para la mayoría de los usuarios residenciales, mientras que en las categorías más altas asciende a $426,68 en la Ciudad y a $387,12 en la provincia.

La resolución también dispone que la facturación deberá incorporar el PAU, definido por la Secretaría de Energía, que determina el costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

En materia de asistencia, se mantendrá el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), por el cual las bonificaciones se aplicarán únicamente sobre el precio del gas establecido por el PAU y estarán dirigidas a usuarios residenciales vulnerables.

Resolución 463/2026 aumento gas mayo 2026

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la actualización responde a la necesidad de avanzar en una recomposición gradual de tarifas para reflejar los costos reales del sistema, en línea con los parámetros definidos para el sector energético.

Con esta decisión, el Gobierno continúa con el esquema de ajustes periódicos en los servicios públicos, combinando actualización de precios con un sistema de subsidios segmentados.

Más subas en servicios

Las tarifas de gas volverán a ajustarse a partir del 1° de mayo en el marco del esquema de actualización mensual que impulsa el Gobierno. Aunque la resolución oficial no fija un porcentaje único, el incremento se inscribe en la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y en la actualización de costos del sistema, por lo que se espera una suba moderada en línea con los últimos meses.

Tomando como referencia los ajustes previos, el aumento estimado para mayo se ubicaría en torno al 1% al 3%, aunque el impacto final en las facturas dependerá de múltiples variables. Entre ellas, el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), los costos de distribución, el tipo de cambio aplicado al Precio Anual Uniforme (PAU) y el nivel de subsidios que reciba cada usuario.

De todos modos, más allá del porcentaje puntual, el efecto en los hogares podría ser mayor con la llegada del invierno, cuando el consumo se incrementa. Así, incluso con subas tarifarias acotadas, las facturas tenderán a reflejar montos más altos en los próximos meses, especialmente para los usuarios con menor nivel de subsidios.