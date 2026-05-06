Cuánto sale un monopatín eléctrico en 2026: precios y opciones para elegir

Es uno de los nuevos vehículos ideales para viajar distancias cortas, no gastar de más y preservar el medio ambiente.

Los monopatines eléctricos se han consolidado como la solución definitiva para la movilidad urbana en distancias cortas y la denominada "última milla". Su capacidad para sortear el tráfico, evitar las esperas del transporte público y ofrecer una alternativa ecológica los convierte en la opción preferida de miles de usuarios que buscan optimizar sus tiempos de traslado diarios.

Además de su practicidad, estos vehículos destacan por su facilidad de uso y por los bajos costos de mantenimiento en comparación con un automóvil o una motocicleta. Al ser plegables y compactos, permiten una integración fluida con la rutina ciudadana, permitiendo a los usuarios llevarlos dentro de una oficina o guardarlos en espacios reducidos sin mayores complicaciones.

Con distintos tamaños, podés encontrar el ideal para el uso que le quieras dar.

Entre las principales ventajas de estos dispositivos se encuentra la eficiencia económica, ya que el costo por kilómetro recorrido es significativamente menor al de cualquier transporte a combustión. Asimismo, su contribución a la reducción de la huella de carbono y la disminución del ruido ambiental en las grandes ciudades los posiciona como una herramienta clave para un urbanismo más sostenible y amigable con el entorno.

Sin embargo, también presentan ciertos desafíos que el usuario debe considerar. La autonomía limitada de las baterías implica una planificación cuidadosa de los trayectos y los tiempos de carga, mientras que la falta de infraestructura vial específica en algunas zonas puede exponer a los conductores a riesgos de seguridad. Además, la sensibilidad de sus ruedas pequeñas ante baches o superficies irregulares requiere una conducción atenta para evitar incidentes.

Monopatín eléctrico Existen de distintos tamaños y calidades, pero todos funcionan para trasladarse rápidamente. Imagen: Freepik

Qué hay que tener en cuenta antes de comprarlo

Antes de realizar la inversión, es fundamental definir el uso específico que se le dará al equipo. No es lo mismo buscar un modelo liviano y fácil de plegar para combinarlo con el tren o el colectivo, que necesitar uno con mayor potencia y una estructura robusta para realizar trayectos largos directos por avenidas con pendientes.

La potencia del motor, recomendada entre 250W y 500W para terrenos planos, es un factor determinante para el rendimiento general. Otro aspecto crucial es la seguridad y la normativa legal vigente. Es indispensable que el monopatín cuente con un sistema de frenado eficiente, preferentemente de disco, y una iluminación reglamentaria completa que incluya luces delantera, trasera y de posición.

Monopatín eléctrico Un invento para dejar de pedalear cuando te movés por la ciudad. Imagen: Freepik

Asimismo, se debe verificar la capacidad de la batería de litio para asegurar que cubra el recorrido de ida y vuelta con un margen de seguridad ante factores externos como el viento o el peso del conductor.

Precios y alternativas en el mercado en 2026

En el mercado argentino de 2026, la oferta se divide en tres segmentos bien diferenciados según las necesidades y el presupuesto del usuario:

Gama económica (Urbanos ligeros)

Con precios que oscilan entre los $450.000 y $750.000 pesos, son ideales para trayectos cortos y superficies llanas. Suelen pesar menos de 13 kg y ofrecen autonomías de hasta 15 km con velocidades máximas de 20 km/h. Incluyen modelos básicos con ruedas macizas y motores de 250W, ideales para quienes priorizan la portabilidad extrema.

Gama media (Uso diario intensivo)

Es el segmento más buscado, con valores que van desde los $850.000 hasta los $1.600.000 pesos. Estos equipos cuentan con motores de hasta 800W, ruedas neumáticas de 10 pulgadas y, en sus versiones superiores, sistemas de suspensión. Permiten recorrer hasta 30 km, siendo el reemplazo ideal del transporte público para el traslado al trabajo.

Gama alta (Performance y Off-road)

Pensados para usuarios experimentados o viajes de larga distancia, sus precios parten desde los $1.800.000 y pueden superar los $4.500.000 pesos. Son vehículos pesados con motores duales de gran potencia que alcanzan velocidades superiores a los 50 km/h. Poseen baterías de alta densidad, frenos hidráulicos y suspensiones regulables, ofreciendo una experiencia de conducción similar a la de una motocicleta pequeña.