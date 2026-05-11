De qué hablarán Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre de Pekín: Irán, armas nucleares, comercio y la inteligencia artificial

Los líderes de Estados Unidos y China debatirán comercio, armas nucleares y tecnología en medio de una fuerte tensión global.

Trump y Xi Jinping se reunirán entre el 13 y el 15 de mayo en Pekín para discutir temas clave de la agenda global.

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Uno de los temas más delicados de la agenda será la situación en Irán , en un contexto atravesado por los ataques realizados por Estados Unidos e Israel a finales de febrero y el posterior bloqueo del estrecho de Ormuz.

China mantiene una estrecha relación con Teherán y continúa siendo uno de los principales compradores de petróleo iraní. Por ese motivo, la administración Trump viene presionando a Pekín para que utilice su influencia política y económica sobre el gobierno iraní con el objetivo de acercar posiciones y reducir el conflicto.

La cumbre entre Estados Unidos y China estará marcada por la guerra en Irán y las tensiones comerciales.

Funcionarios estadounidenses también remarcaron la preocupación de Washington por los vínculos entre China y Rusia.

“El presidente ha hablado en múltiples ocasiones con el secretario general Xi Jinping sobre Irán y Rusia, incluyendo los ingresos que China proporciona a ambos regímenes, así como los bienes, componentes y piezas de doble uso, por no mencionar el potencial de las exportaciones de armas”, señaló uno de los representantes. “Espero que esa conversación continúe”.

La crisis en Medio Oriente además afecta directamente a la economía global. Antes de la guerra, cerca de una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo transitaban por el estrecho de Ormuz, situación que hoy impacta en los precios internacionales de la energía.

Taiwán, armas nucleares e inteligencia artificial

Las tensiones sobre Taiwán volverán a aparecer en la conversación entre Trump y Xi Jinping. China cuestiona desde hace años el respaldo político y militar que Estados Unidos mantiene sobre la isla, mientras Pekín incrementó su presencia militar en la región.

Funcionarios estadounidenses aseguraron que la política de Washington respecto de Taiwán no cambiará, pese al malestar del gobierno chino.

donald trump xi jinping estados unidos china.jpg Donald Trump viajará a China por primera vez desde 2017 para mantener conversaciones con Xi Jinping.

Otro punto sensible será el debate sobre las armas nucleares. Estados Unidos lleva tiempo intentando abrir negociaciones con China sobre control de armamento, aunque desde Pekín dejaron en claro que actualmente no tienen intención de discutir limitaciones sobre su arsenal.

En paralelo, la inteligencia artificial se transformó en una nueva preocupación para Washington. Asesores de Trump manifestaron inquietud por el rápido avance de modelos de IA desarrollados en China y consideran necesario abrir un canal de diálogo para evitar posibles conflictos tecnológicos.

“Aún está por determinar cómo será, pero queremos aprovechar esta oportunidad que brinda la reunión de los líderes para entablar un diálogo y ver si debemos establecer un canal de comunicación sobre cuestiones de IA”, explicó uno de los representantes estadounidenses.

Comercio, aranceles y minerales críticos

La economía también ocupará un lugar central durante la cumbre. Estados Unidos y China analizarán mecanismos para facilitar el comercio y la inversión mutua, además de debatir la continuidad de la tregua comercial alcanzada el otoño boreal pasado.

Ese acuerdo permitió mantener el flujo de minerales de tierras raras chinos hacia Estados Unidos, un recurso estratégico para múltiples industrias tecnológicas y energéticas.

Funcionarios estadounidenses adelantaron además que China podría anunciar compras relacionadas con aviones Boeing, agricultura y energía estadounidense. También podrían formalizarse nuevas estructuras bilaterales, como una Junta de Comercio y una Junta de Inversiones.

trump jinping1.jpg China y Estados Unidos buscarán estabilizar el vínculo bilateral durante la cumbre en Pekín. NA

“Aún no ha expirado”, afirmó un representante sobre la tregua comercial vigente. “Estoy seguro de que anunciaremos cualquier posible prórroga en el momento oportuno”.

La reunión entre Trump y Xi será la primera cara a cara en más de seis meses y marcará además el regreso de un presidente estadounidense a China por primera vez desde 2017. Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, aseguró que el objetivo chino será aportar “más estabilidad y certeza” en un escenario internacional cada vez más tenso.