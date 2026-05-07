Buscan solución a la crisis de cinco líneas de colectivo en San Isidro

El intendente Ramón Lanús aseguró que el Municipio ya presentó una propuesta para reemplazar los recorridos afectados por la crisis de la empresa M.O.G.S.M. Busca recuperar frecuencias y mejorar la conectividad en distintos barrios.

El Municipio presentó una propuesta para que otras líneas que ya operan en San Isidro absorban los recorridos que realizaban los servicios afectados.

El intendente de San Isidro , Ramón Lanús, afirmó que el Municipio trabaja junto al Ministerio de Transporte bonaerense para restablecer cuanto antes el servicio afectado por la crisis de la empresa M.O.G.S.M., operadora de las líneas 707, 333, 437 y 407.

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El jefe comunal reconoció el fuerte impacto que generó la situación sobre miles de vecinos que utilizan diariamente esas líneas para movilizarse dentro del distrito y hacia otros puntos del conurbano.

“Todos los vecinos de San Isidro saben perfectamente que los colectivos de esta empresa eran de los peores del municipio. Durante años sufrimos malas condiciones, un pésimo servicio y frecuencias insuficientes”, sostuvo Lanús.

La crisis de la empresa dejó sin servicio o con fuertes complicaciones de conectividad a distintos barrios del distrito, afectando especialmente a trabajadores, estudiantes y familias que dependen del transporte público para sus actividades cotidianas.

Frente a ese escenario, el Municipio presentó una propuesta para que otras líneas que ya operan en San Isidro absorban los recorridos que realizaban los servicios afectados.

Según explicó Lanús, la iniciativa no sólo apunta a recuperar rápidamente la circulación en las zonas comprometidas, sino también a mejorar la calidad general del sistema de transporte.

“Presentamos una propuesta concreta para que otras líneas que hoy ya circulan por San Isidro puedan absorber los recorridos que hacía la 707 y los demás servicios afectados”, afirmó el intendente.

Y agregó: “Estamos convencidos de que esto no solo permitirá recuperar la conectividad rápidamente, sino también mejorar el servicio y las frecuencias para todos los vecinos”.

Reclamo por una solución urgente

Lanús remarcó además la necesidad de avanzar rápidamente con las modificaciones para evitar que la crisis se prolongue durante semanas.

“No da lo mismo resolver esto mañana que dentro de una semana o un mes”, sostuvo el jefe comunal, quien aseguró que existe un trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte de la Provincia para acelerar las autorizaciones y cambios operativos necesarios.

La situación expuso nuevamente las dificultades estructurales que atraviesan algunas empresas de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, especialmente en un contexto de aumento de costos operativos y deterioro de frecuencias.

En San Isidro, la preocupación creció por el impacto directo sobre la movilidad cotidiana y el funcionamiento de escuelas, comercios y centros de trabajo.

El intendente también buscó transmitir un mensaje a los usuarios afectados y pidió disculpas por las complicaciones generadas.

“Hoy buena parte de nuestra ciudad está incomunicada. Hay vecinos que no pueden circular con normalidad, llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos a la escuela. Sabemos perfectamente lo que significa esta situación y no queremos resignarnos a que continúe”, señaló.

Por último, Lanús aseguró que el objetivo del Municipio es que la emergencia dure el menor tiempo posible y que los vecinos recuperen “un servicio de transporte digno”.

“Quiero pedirles disculpas por todo lo que están atravesando. Créannos que estamos trabajando para que esta situación dure lo menos posible, porque sabemos lo difícil que es para miles de familias quedarse sin transporte”, concluyó.