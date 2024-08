Baja del Impuesto PAIS: qué puede pasar con los pagos en el exterior

6408ab9c74bd7 (1).jpg El Gobierno no quiere incentivar la compra de dólares en el exterior, por ese motivo, esta reducción no impactará en esas compras.

Impuesto PAIS: qué pasará con los consumos en tarjeta de crédito

Pese a que se reducirá el impuesto PAIS, no aplicará a los consumos con tarjeta de crédito. El bautizado como “dólar turista” o “dólar tarjeta” no va a ser parte de la mejora por lo cual no impactará en los consumidores.