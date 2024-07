Luis Caputo explicó cómo será la reducción del Impuesto PAIS y cuánto valdrá el dólar

El ministro de economía le puso fecha a la reducción del Impuesto PAIS, el impuesto creado en 2019 y reveló que no implicará una devaluación del oficial.

El ministro de economía, Luis Caputo , aclaró que reducirá el Impuesto PAIS del 17% al 7% en septiembre y afirmó que tendrá un "impacto en la inflación". A su vez, volvió a reiterar que el dólar oficial no se devaluará más que el 2% mensual para mantener el sendero de reducción de la inflación.

Hace unas semanas, el funcionario había prometido una baja del Impuesto PAIS en caso de que fuera aprobada la Ley Bases. Al confirmar que esta reducción del impuesto no viene asociada a ninguna devaluación, se espera que el dólar tarjeta que está compuesto de un 30% de Impuesto PAIS y un 30% a cuenta de Ganancias, caiga y se aleje de los $1.500, a valor de hoy, el más alto del mercado.

Qué es el impuesto PAIS

El impuesto PAIS es un tributo que se abona sobre ciertas operaciones en moneda extranjera. Fue creado en 2019 por el Gobierno de Alberto Fernández aplicado para ciertas operaciones en el que el objetivo era desincentivar la compra y gastos en moneda extranjera para frenar la salida de divisas.

Este impuesto se aplica a las siguientes operaciones:

Compra de moneda extranjera para ahorro, incluidos los cheques al viajero. No se paga el impuesto en el caso de pago de deudas y obligaciones.

No se paga el impuesto en el caso de pago de deudas y obligaciones. Compras con tarjetas de crédito y débito, estas últimas cuando la cuenta de la cual se debiten los fondos sea en pesos argentinos.

Pagos de bienes o servicios en el exterior con tarjetas de crédito, o débito en el caso de pesos, y extracciones de moneda extranjera cuando sean de una cuenta en pesos.

Pago de servicios de transporte al exterior, excepto los que son a países limítrofes.

impuesto pais.jpg El impuesto PAIS fue puesto en 2019 en medio de la emergencia por COVID

Qué dijo sobre el dólar

“El tipo de cambio libre va a ir a converger al oficial por un tema de escasez, y ese va a ser un punto más indicado para salir del cepo, porque como decimos nosotros, no queremos salir rápido. Si hubiéramos salido en diciembre, hubiera sido una catástrofe... No se puede poner una fecha porque inevitablemente los actores van a especular, eso le va a jugar en contra al país y hará que no podamos salir del cepo. Por eso la decisión es ir haciéndolo como lo estamos haciendo, con un programa fiscal fuerte, con un programa monetario fuerte e ir levantando capas de a poco”, explicó sobre el cepo cambiario.

A su vez, volvió a descartar que vaya a haber una nueva devaluación (”cero posibilidades”, dijo) y hasta afirmó que con el correr de los meses, el peso será la moneda fuerte del sistema.

“Todo lo que estamos haciendo está muy estudiado desde hace mucho tiempo y lo hemos venido ejecutando satisfactoriamente. En la situación en la que estamos entrando ahora, muchos se van a sorprender. Lo dije en enero, cuando dije que en pocos meses iban a faltar pesos. En poco tiempo, eso se va a empezar a sentir”, dijo.