Lo que se dice en las mesas

Al final, Nielsen no escapó a la reestructuración. Logró alojarse cómodamente en la torre que diseñó César Pelli apostando a ser protagonista del boom de Vaca Muerta y así esquivando el brulote de la deuda externa. Pero lo embistió el derrumbe petrolero y luego el coronavirus, y la llegada de un CEO “K”. Así y todo, ayer le dio una bocanada de aire fresco al mercado, o por lo menos generó expectativas tras lanzar “su” canje de deuda, por u$s1.000 millones del bono 2021 de la petrolera estatal. Ofrece mismo cupón y nuevos bonos 2025 más un dulce por madrugar. YPF ofrece sin quita u$s950 a 2025 y 5% en cash, cupón 8,5% más 5% cash adicional por early tender. Si consigue más del 70% de adhesión, un golazo. Claro que en el mercado no se entiende mucho el timing, son bonos que vencen en 2021 y sale justo en medio de la reestructuración soberana que pide quita de 50% y a las trompadas. Si fuera aún de Repsol, nadie diría nada, pero es del mismo Estado que con bonistas negocia por otro lado con una estrategia que todavía no ha mostrado resultados. Ya poco se habla del canje en el mercado. Los “voceros y comunicadores” públicos y privados ya no saben de qué vestirse, hasta habían “adelantado” nueva oferta en la SEC. La amplia mayoría ya pide casi de rodillas que cierren el tema para empezar a laburar en la reconstrucción del país, que en palabras de un exministro y excandidato presidencial, “ya no hay lugar para ningún atajo ni para bailecitos ni globos”. En un Zoom, tres fuertes espadas de la academia y de trayectoria en el poder comparaban la situación que enfrentará Argentina cuando salga de la cuarentena con lo acontecido en 1955, 1976 y 1989. Y uno de ellos recordó el discurso de Frondizi al lanzar el plan de estabilización en 1958 donde la principal preocupación giraba en el hecho de que el BCRA había multiplicado por 10 la base monetaria. “¡Si don Arturo viera lo que se hizo en las últimas décadas, no lo creería!”. Y si el país está en dónde está, más allá de la herencia, es por los errores cometidos a fin de 2015 que explican la actual catástrofe. Quizás, sólo Putin, si la salud lo acompaña, podrá ver el final de esta parte de la historia criolla, ya que logró poder ser presidente hasta 2036.