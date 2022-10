Lo que se dice en las mesas

El mercado se prepara para la noche de brujas no sin antes buscar algo de cobertura. Los operadores locales comentaron, con mucha ironía, la vuelta del Banco Central (BCRA) al mercado de bonos. Según se viene advirtiendo en las mesas desde la semana pasada, don Miguel Pesce, tuvo que salir nuevamente en auxilio de la deuda pública en pesos, ante cierto éxodo de parte de fondos comunes de inversión. No hay que olvidar que en el bimestre junio-julio, por estas intervenciones el BCRA emitió $1,2 billones. Ahora, por otros motivos, cierta diáspora de los inversores de sus posiciones de bonos públicos en pesos habría inducido a don Miguel a volver al ruedo. O sea, por una o por otra, siempre hay un motivo para emitir, decía un irónico economista ligado a la Rosada. ¿Cómo va a bajar la inflación?, le retrucaba otro amigo y colega, histórico de los 90, y que ni se les ocurra devaluar en serio, sería un salto al vacío. Precisamente, algo parecido, advirtió el gran Arriazu en la Bolsa de Comercio, quién se mostró a regañadientes optimista aunque reconoció el riesgo sequía. Ricardo Arriazu fustigó a quienes sostienen que la economía argentina tiene un problema estructural de falta de divisas, dijo que era falso. Y afirmó que con sólo reordenar los desequilibrios macro, el problema se resolvía y sin reformas estructurales. ¿Qué pensará Melconian y su equipo Mediterráneo mientras diseñan el plan para el 2023? Y hablando de economistas, el que parece haber hecho un duelo breve es el binomio, que trajo al país hasta acá, que no es otro que el exministro Martín Guzmán y su padrino, Joseph Stiglitz, que el próximo lunes van a dar una conferencia en la Universidad de La Plata sobre ¡estrategias de desarrollo económico bajo incertidumbre global! ¿Hacía falta?, se preguntan en las mesas. A otra que volvieron a “atender” en los WhatsApp del mercado fue a su sucesora, hoy conduciendo el Nación, Silvina Batakis, a quien tildan irónicamente de tener una hermanastra, la expremier británica, Liz Truss, dado que ambas exfuncionarias apenas duraron un mes y medio en el cargo (la británica fue la primera ministra de mandato más corto de la posguerra, superando a sir Alec Douglas Home que duró 363 días en 1963). Pero a la hora de castigar, el que se lleva todos los números, es el gran Tombo. Nadie entiende los bloopers del secretario de Comercio, Matías Tombolini, que no sólo pierde tiempo con los “figureteros” del Mundial sino que amenaza con controles de precios cuando promocionan oficialmente la llegada de un plan de estabilización, que parece haberse escurrido como arena de las manos. Al respecto, en las mesas preguntan por Rubinstein, ¿dónde está?, parece desaparecido en acción.