BlackRock planteó el dilema de los bancos centrales: vivir con inflación o sufrir la recesión

“En nuestra opinión, no hay forma de evitar esto, no habrá un ‘aterrizaje suave’. Caso en cuestión: el derroche fiscal del Reino Unido. No impulsó las expectativas de crecimiento; solo resultó en tasas más altas. Nos apegamos al riesgo reducido”, sentencian.

Según comentan en la gestora, a la hora de evaluar las causas y consecuencias de la inflación, los bancos centrales están tratando de hacer lo que sea necesario para controlar la subida de precios, pero, en su opinión, “no han reconocido lo que será necesario”. Y avanzan: “Esperamos que perjudiquen el crecimiento como resultado, pero luego se detengan en 2023 una vez que el daño económico sea claro”.

Como resultado, las perspectivas macroeconómicas han empeorado. “Esperamos recesiones en los principales mercados desarrollados (DM). Eso podría ser el próximo año en EE.UU pero más pronto y más profundo en la Zona Euro debido a la crisis energética. En nuestra opinión, el hecho de que los bancos centrales prioricen la presión para reducir la inflación rápidamente por encima de las implicaciones económicas implica recesiones más profundas en general”, afirman.

“Esta es la razón por la que nos ceñimos a la reducción de la asunción de riesgos en nuestras perspectivas de inversión táctica”, explican en BlackRock, que infrapondera acciones de DM. “En nuestra opinión, las acciones todavía tienen que valorar por completo los temores de recesión y las tasas más altos”.

“Las valoraciones relativamente atractivas también son la razón por la que preferimos el crédito a las acciones. Los rendimientos más altos y los balances sólidos nos sugieren que el crédito con grado de inversión está mejor posicionado que las acciones para capear las recesiones”, añaden.

BlackRock también infrapondera los bonos de DM: “Creemos que la inflación persistirá por encima de los objetivos del banco central después de que se detengan las alzas”.

“La inflación persistente también sustenta nuestra sobreponderación en bonos ligados a la inflación. Estamos sobreponderados en deuda de mercados emergentes (EM)”, concluyen.