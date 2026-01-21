Boom de compras vía plataformas: las importaciones por courier se dispararon 274% en 2025 + Seguir en









El ingreso de productos a través de esta modalidad se destacó en un contexto general de incremento de las importaciones.

Las importaciones vía courier ya rozan los u$s1.000 millones anuales.

El boom de compras al exterior vía plataformas se refleja en las estadísticas oficiales. El ingreso de productos al país a través del régimen de courier se disparó 274% durante 2025. En un contexto de alza en las importaciones, este capítulo es el que más se destacó.

Argentina cerró 2025 con u$s11.286 millones de superávit comercial, tal como informó este martes el INDEC. El saldo fue 40% inferior al de 2024, como consecuencia de un salto del 24,7% en las importaciones en su conjunto. Si bien el incremento de las compras al exterior durante el año pasado fue casi generalizado (con la única excepción de las de energía), se destacaron sobre todo las de productos terminados: por caso, los ingresos de bienes de consumo subieron 54% interanual y los de vehículos se duplicaron (+97,6%).

Vuelan las importaciones vía courier No obstante, el mayor salto se dio en las importaciones de productos a través del sistema de courier. Según un informe de la consultora Abeceb que procesó los datos del INDEC, las compras al exterior por esta vía escalaron 274%.

El think tank creado por Dante Sica precisó que la salida de divisas por importaciones vía courier creció de u$s239 millones en 2024 a u$s894 millones. En términos absolutos, se trata de una expansión de u$s655 millones. Así, se posicionó como "el tercer rubro con el mayor incremento en valores", remarcó Abeceb.

Si bien representan una porción relativamente pequeña de la torta total de importaciones, lo relevante es lo abrupto de la tendencia. Sobre todo porque impacta con particular fuerza en algunos rubros, como indumentaria, calzado y electrónica. De hecho, la industria textil es la de mayor ritmo de caída en sus niveles de producción, según los datos oficiales.

El sistema de courier es utilizado en las compras a través de plataformas, como Shein y Temu, que experimentaron un furor en el último tiempo.

