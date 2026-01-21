Conocé todos los detalles sobre la nueva temporada del fútbol argentino de Primera División: formato, descensos y clasificación a copas.

Vuelve la Liga Profesional: cuántos descensos habrá y cómo se clasifica a las copas internacionales

El fútbol de la Argentina volverá a ponerse en marcha a partir de este jueves 22 de enero. El Torneo Apertura 2026 dará inicio desde las 17, Aldosivi y Defensa y Justicia jugarán en Mar del Plata .

La primera fecha culminará el domingo 25 y la segunda arrancará el lunes 26 en medio de un calendario vertiginoso para completar la actividad de este primer semestre antes del comienzo del Mundial.

Con el mismo formato del año pasado, es decir dos zonas con 15 equipos cada una , con fecha de clásicos e interzonal, clasificarán los mejores 8 de cada grupo para luego jugar duelos a eliminación directa.

Cabe destacar que habrá dos descensos de categoría y serán para los conjuntos que terminen en la última posición de la Tabla Anual y la de Promedios, respectivamente.

Si un mismo equipo se repite en ambos cupos, también bajará de división el anteúltimo de la Anual.

Cómo será la clasificación a las copas internacionales

Sobre la clasificación a las copas internacionales, irán a la Copa Libertadores 2027 el campeón del Apertura, el del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores equipos ubicados en la Tabla Anual, que contará como título.

De ahí se excluyen a los campeones anteriores y los posibles campeones argentinos de Sudamericana o Libertadores.

En tanto, a la Copa Sudamericana 2027 ingresarán los 6 mejores equipos ubicados en la Tabla Anual de posiciones, excluyendo a los que ya hayan obtenido su lugar en la Libertadores.