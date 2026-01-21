"Masters of the Universe", la nueva película de He-Man presentó su primer adelanto + Seguir en









La película está protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Kristen Wiig, Jared Leto e Idris Elba.

Llega una nueva adaptación basada en el popular juguete.

Masters of the Universe (Amos del Universo), la película de aventuras de acción real basada en la clásica marca de juguetes de los años 80 de MGM y Mattel presentó su primer adelanto antes de presentar su tráiler oficial mañana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película está protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson y Charlotte Riley junto a Kristen Wiig como la voz de Roboto, con Jared Leto e Idris Elba.

De qué trata Masters of the Universe La trama de la película es la siguiente: Tras 15 años separados, la Espada de Poder conduce al Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar ha sido destrozado por el malvado gobierno de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Hombre de Armas (Idris Elba), y abrazar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

Amos del Universo _ Tiempos Más Simples Travis Knight dirige a partir de un guion de Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham. La historia es de Aaron Nee, Adam Nee, Alex Litvak y Michael Finch. Los productores de la película son Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch y DeVon Franklin. La producción ejecutiva está a cargo de Ynon Kreiz, Bill Bannerman y David Bloomfield.

La película se estrenará en cines en Estados Unidos el 5 de junio por Sony Pictures International Releasing. La fecha de estreno en Argentina aún no fue confirmada.

Temas Películas