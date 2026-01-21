Masters of the Universe (Amos del Universo), la película de aventuras de acción real basada en la clásica marca de juguetes de los años 80 de MGM y Mattel presentó su primer adelanto antes de presentar su tráiler oficial mañana.
"Masters of the Universe", la nueva película de He-Man presentó su primer adelanto
La película está protagonizada por Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley, Kristen Wiig, Jared Leto e Idris Elba.
De qué trata Masters of the Universe
La trama de la película es la siguiente: Tras 15 años separados, la Espada de Poder conduce al Príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de vuelta a Eternia, donde descubre que su hogar ha sido destrozado por el malvado gobierno de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Hombre de Armas (Idris Elba), y abrazar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.
Travis Knight dirige a partir de un guion de Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham. La historia es de Aaron Nee, Adam Nee, Alex Litvak y Michael Finch. Los productores de la película son Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch y DeVon Franklin. La producción ejecutiva está a cargo de Ynon Kreiz, Bill Bannerman y David Bloomfield.
La película se estrenará en cines en Estados Unidos el 5 de junio por Sony Pictures International Releasing. La fecha de estreno en Argentina aún no fue confirmada.
