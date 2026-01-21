Donald Trump cargó contra Europa en Davos: "No está yendo en la dirección correcta"

En su presentación, el líder estadounidense reforzó su crítica a la Unión Europea, en plena reconfiguración del panorama geopolítico. Además, en un discurso cargado de "batalla cultural", el republicano apuntó contra la administración de Joe Biden, la transición energética y la inmigración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó contra Europa en medio de la crisis por Groenlandia y consideró que a dicha región " no le está yendo bien " dado que "no está yendo en la dirección correcta". En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos , el mandatario celebró los avances de su gestión: "Cuando a EEUU le va bien, a todo el mundo le va bien".

Gran parte del discurso de Trump estuvo destinado a criticar las políticas que tomó Europa en los últimos años - con palabras que fueron contra gobiernos considerados "progresistas" - y en un momento de tensión mundial donde el orden geopolítico está en plena reconstrucción .

"Durante décadas, en Washington y en las capitales europeas se instaló la idea convencional de que la única forma de hacer crecer una economía occidental moderna era mediante un gasto público cada vez mayor, una migración masiva sin control y un flujo interminable de importaciones extranjeras ", apuntó Trump.

Sin miramientos, el presidente estadounidense apuntó contra la mayor parte de los gobiernos de la Unión Europea, sobre todo en materia de políticas de inmigración e industria energética. "El consenso era que los 'trabajos sucios' y la industria pesada debían enviarse a otros países; q ue la energía accesible debía ser reemplazada por la estafa de la agenda verde y ocupar esos puestos importando poblaciones nuevas y completamente distintas desde tierras lejanas".

"Ese fue el camino que siguió, de manera muy imprudente, la administración del dormilón Joe Biden y muchos otros gobiernos occidentales: le dieron la espalda a todo aquello que hace que las naciones sean ricas, poderosas y fuertes, cuando en realidad hay un potencial enorme en tantos países ", analizó de manera tajante el líder republicano.

Donald Trump contra Europa Trump apuntó directamente contra las políticas de los gobiernos europeos.

Para Trump, el resultado de esta dirección política fueron "déficits presupuestarios y comerciales récord, y un déficit soberano creciente, impulsado por la mayor ola de migración masiva de la historia de la humanidad. Nunca vimos nada igual".

"Francamente, muchas partes del mundo están siendo destruidas ante nuestros propios ojos, y los líderes ni siquiera entienden lo que está pasando. Y aquellos que sí lo entienden, no están haciendo absolutamente nada al respecto", disparó.

Así, Trump aseguró que la recuperación estadounidense surge de las decisiones de su gestión: "En lugar de cerrar plantas de energía, las estamos abriendo. En lugar de construir molinos de viento ineficientes y deficitarios, los estamos desmantelando y no estamos aprobando ninguno nuevo. En lugar de empoderar burócratas, los estamos despidiendo, y salen a conseguir trabajos en el sector privado ganando dos o tres veces más de lo que cobraban en el gobierno".

"Las naciones europeas, Japón, Corea del Sur, son nuestros socios. Firmaron acuerdos enormes con nosotros, especialmente en petróleo y gas. Y estos acuerdos impulsan el crecimiento y hacen explotar los mercados bursátiles, no solo en EEUU, sino prácticamente en todos los países que vinieron a cerrar un trato. Porque, como ya aprendieron, cuando EEUU sube, ustedes suben detrás. Ya es casi una regla", aseguró con soberbia en sus palabras.

La recuperación de EEUU

Más allá de las críticas a Europa, Trump también utilizó Davos para hablar de la "recuperación" que afronta EEUU desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

A modo de resumen, Trump sostuvo: "Después de doce meses de regreso en la Casa Blanca, nuestra economía está en auge: el crecimiento se dispara, la productividad avanza con fuerza, la inversión se eleva como nunca, los ingresos suben. La inflación ha sido derrotada".

"Nuestra frontera, que antes estaba abierta y era peligrosa, hoy está cerrada y es prácticamente impenetrable. Y Estados Unidos atraviesa el giro económico más rápido y más dramático de toda su historia", agregó sobre el endurecimiento de la política inmigratoria del país norteamericano.

Sobre la situación actual de EEUU, Trump aseguró que la "inflación núcleo fue de apenas 1,6%" y que, en contrapartida, el "crecimiento del cuarto trimestre se proyecta en 5,4%, muy por encima de lo que cualquiera había anticipado, excepto yo y unos pocos más".

"Hemos asegurado compromisos por un récord de u$s18 billones. Y creemos que, cuando se conozcan las cifras finales, estarán más cerca de los u$s20 billones en inversión. Eso nunca lo logró ningún país, en ningún momento. Ni siquiera se acerca", remarcó de manera orgullosa.

Más allá de las inversiones y el foco en el petróleo y el gas, Trump también remarcó los recortes realizados por su administración: "Hasta ahora hemos eliminado 129 regulaciones por cada una nueva que se aprueba".

Y luego, ratificó su agresiva política arancelaria que sacudió el mercado mundial en 2025: "Con los aranceles, redujimos de manera radical nuestro descomunal déficit comercial, el mayor de la historia mundial. Estábamos perdiendo más de un billón de dólares cada año, y ese dinero simplemente se evaporaba. Pero en un solo año reduje el déficit comercial mensual en un impresionante 77%".

"Mi mayor sorpresa es la velocidad. Pensé que llevaría más de un año. Tal vez un año y un mes. Pero sucedió muy rápido", sentenció.

Donald Trump sobre Venezuela: "Le va a ir fantásticamente bien"

Parte del discurso de Trump también estuvo orientado a hablar de la situación de Venezuela, luego de la intervención estadounidense que comenzó el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. En ese contexto, el republicano sostuvo que el país caribeño “hace veinte años era un gran país, hoy tiene problemas, pero los estamos ayudando”.

Trump abrió su discurso con un repaso por el escenario energético estadounidense y destacó los niveles récord alcanzados bajo su gestión. Aseguró que “la producción de gas natural de Estados Unidos está en su máximo histórico, por lejos”, y remarcó que la extracción de petróleo se incrementó en 730.000 barriles diarios.

Nicolás Maduro Archivo. Maduro fue capturado el pasado 3 de enero. REUTERS

Sobre esa base, vinculó la política energética de su gobierno con el nuevo esquema de cooperación con Caracas. “La semana pasada incorporamos 50 millones de barriles solo de Venezuela. Fue un país increíble durante muchos años, pero después arruinaron todo con sus políticas”, afirmó.

El mandatario explicó que esos volúmenes serán compartidos y anticipó un impacto positivo para la economía venezolana. “Esos cincuenta millones de barriles los vamos a repartir con ellos, y van a ganar más dinero del que ganaron en muchísimo tiempo. A Venezuela le va a ir fantásticamente bien”, subrayó.

Trump también elogió el vínculo reciente entre ambos países - con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al frente de Venezuela en la actualidad - y destacó el nivel de cooperación bilateral. “Apreciamos toda la cooperación que nos han brindado. Y les dimos una cooperación extraordinaria”, señaló, antes de revelar detalles de las negociaciones posteriores al operativo estadounidense. “Cuando terminó el ataque, dijeron: ´Hagamos un acuerdo´. Más gente debería hacer eso. Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años”, aseguró.

En el cierre, celebró el desembarco de compañías estadounidenses en el sector energético venezolano y valoró la conducción actual del país. “Todas las grandes petroleras están entrando con nosotros. Es increíble. Es algo hermoso de ver. El liderazgo del país fue muy bueno, muy inteligente”, concluyó.

La ambición de Donald Trump por Groenlandia

"Lo único que pedimos es Groenlandia. Un territorio que ya tuvimos y devolvimos respetuosamente después de derrotar a Alemania, Japón e Italia en la Segunda Guerra Mundial. Éramos poderosos entonces. Hoy somos mucho más poderosos", exigió Trump en un tono amenazante frente a los presentes en Davos.

"¿Quieren que diga unas palabras sobre Groenlandia?" preguntó Trump quien luego bromeó: "Pensaba dejarlo fuera del discurso, pero creí que me criticarían duramente si no lo hacía".

"Tengo un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca. Un respeto enorme. Pero todo aliado de la OTAN tiene la obligación de poder defender su propio territorio", advirtió.

TRUMP GROENLANDIA Trump insiste con la necesidad de anexar Groenlandia. @realDonaldTrump

En ese sentido, redobló la apuesta: "Queremos aliados fuertes, no aliados gravemente debilitados. Queremos una Europa fuerte. En última instancia, estas son cuestiones de seguridad nacional".

Para justificar su posición, el republicano recordó lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando "Dinamarca cayó ante Alemania después de apenas seis horas de combate y fue totalmente incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia".

"Literalmente establecimos bases en Groenlandia para Dinamarca. Peleamos por Dinamarca. No peleábamos por nadie más. Peleábamos para salvarla para Dinamarca", continuó el presidente estadounidense.

Allí, Trump recordó que tras la guerra su país "devolvió Groenlandia a Dinamarca" y se mostró especialmente crítico de esta decisión: "Qué estúpidos fuimos al hacerlo. Pero lo hicimos. La devolvimos. ¿Y cuán ingratos son ahora?".

"Hoy el mundo enfrenta riesgos mucho mayores que nunca: misiles, armas nucleares, sistemas de guerra de los que ni siquiera puedo hablar" advirtió Trump, que buscó reavivar la hipótesis de que Rusia y China buscan ocupar esa "ubicación estratégica".

"La necesitamos por seguridad estratégica nacional e internacional. Esta enorme isla sin protección forma parte de América del Norte, en la frontera norte del hemisferio occidental. Es nuestro territorio. Por lo tanto, es un interés central de seguridad nacional para Estados Unidos", detalló.

Por último, sentenció: "Somos una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente imagina. Solo Estados Unidos puede proteger esta enorme masa de tierra, este gigantesco bloque de hielo, desarrollarlo, mejorarlo, y hacer que sea bueno y seguro para Europa y bueno para nosotros. Por eso busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos".