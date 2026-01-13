Adiós aranceles a celulares: el Gobierno elimina impuestos y hay expectativa por la baja en los precios

La medida aplicará la eliminación total impositiva, apoyada en el decreto 333/25. Se especula que la baja de los valores llegará a un 30%.

El Gobierno eliminará los aranceles a la importación de celulares.

El Gobierno dispuso que, desde este jueves 15 de enero , los teléfonos celulares importados dejarán de pagar aranceles aduaneros . La iniciativa apuntó a incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será inmediato .

La eliminación total de la alícuota se apoyó en el decreto 333/25 , publicado en mayo de 2025 , cuando el Poder Ejecutivo redujo el arancel de estos dispositivos del 16% al 8% . Con la nueva etapa, el gravamen pasará directamente a 0% .

La decisión de mayo no solo alcanzó a los celulares. En ese mismo paquete, el Ejecutivo eliminó los impuestos internos para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego , que pasaron del 9% al 0% .

Además, redujo los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos importadas , que bajaron del 19% al 9,5% , con el objetivo de equiparar condiciones entre productos nacionales y del exterior y dinamizar el mercado tecnológico.

Desde la seccional de Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica expresaron una fuerte preocupación por la quita de aranceles.

“Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, sostuvo el secretario adjunto Marcos Linares.

El dirigente recordó que durante 2025 el gremio lanzó un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción electrónica en las plantas de Río Grande.

Desde el sindicato advirtieron entonces que la medida “afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.

La influencia en Tierra del Fuego

Linares subrayó que el régimen industrial fueguino representó el 78% de la economía provincial y que la industria electrónica generó alrededor de 8.500 puestos de trabajo en la isla.

Este esquema productivo se creó en 1972 y, según lo establece la ley vigente, exime del pago de todo impuesto nacional a las actividades, hechos u operaciones que se realicen en Tierra del Fuego, lo que históricamente incentivó la radicación industrial en la región.

Qué pasará con los precios desde el jueves 15 de enero

Desde este jueves, los celulares importados ingresarán al país con arancel cero. Hasta mediados de mayo de 2025, estos productos tributaban el 16%, porcentaje que luego bajó al 8% y ahora quedó eliminado.

En los fundamentos oficiales, el Ejecutivo señaló que la medida “mejorará las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

El Gobierno insistió en que el objetivo central es estimular la competencia y lograr una baja promedio del 30% en los precios finales, aunque aclaró que el traslado al consumidor dependerá de la dinámica del mercado, los costos logísticos y la estrategia comercial de las empresas.