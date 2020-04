Calculan que comercios pymes pierden $10.000 M por día

En ese cálculo tan solo se tienen en cuenta a aquellos negocios pyme que realizan transacciones de tipo minorista, por lo que la cifra sería mucho más abultada en caso de agregar el costo de la crisis en el rubro industrial, en el de las pequeñas compañías que venden al Estado, en transporte y en construcción. Es decir, cuatro sectores del entramado pyme sobre los cuales el Covid-19 también está siendo letal.

“Hay comercios a los que se les ha caído 100% la facturación, no tienen caja”, resumió Matías Bolis Wilson, economista de la Cámara Argentina de Comercio. Y señaló además: “La clave para ver qué pasa con todo esto es la duración del fenómeno, no solo de la cuarentena sino de la pandemia en sí mismo. Es decir, si hoy se terminase el virus y se levantasen todas las barreras, debería haber un rebote rápido. Pero si el problema se extiende vamos a empezar a ver destrucción de capital por quiebras”. En ese sentido sentenció: “El mayor riesgo es la muerte de empresas, especialmente en el caso de las pymes; eso sí genera un efecto duradero”.

Precisamente, con el fin de evitar la destrucción de capital por desaparición de pymes, las distintas cámaras representantes del sector vienen pidiendo medidas al Estado para evitar el corte de la cadena de pagos y en todos los reclamos aparece un mismo apuntado: el sector financiero. En ese sentido, Gerardo Díaz Beltrán, titular de CAME, afirmó: “Hace ya bastante tiempo que los bancos no son benévolos con las pymes. Pero esta etapa no es para evaluar riesgos, sino para que todos pongan todo lo que hay que poner para sostener el entramado social y productivo, que es lo que representan las pymes. Damos el 70% del empleo formal e informal a lo largo y ancho del país”.

Respecto del empleo, ese es uno de los temas que más preocupan a la hora de pensar en pymes que pueden desaparecer. Días atrás, la consultora Analytica estimó que corren riesgo de perderse unos 12,1 millones de puestos de trabajo en la Argentina (un 64% del total), debido a los efectos de la emergencia sanitaria. De ese total, Analytica colocó en un rango de “muy alto riesgo” la situación de 5,5 millones de puestos. No obstante, este último subgrupo está conformado, fundamentalmente, por trabajadores informales, monotributistas y autónomos