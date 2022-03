Julián Domínguez: “Nuestro principal error fue distanciarnos del sector más competitivo”

Julián Domínguez: Siempre creí y estoy convencido de que el campo argentino es constitutivo de nuestra identidad nacional y desde la política, convencido de que no hay proyecto político en la Argentina que no esté su inteligencia, su pensamiento y la visión de sus dirigentes, vinculada al sector que más produce. Es un verdadero despropósito que eso suceda. Una universidad extranjera analizó la rentabilidad de nuestras cadenas productivas en diferentes décadas y me preguntaron cómo podía ser que los momentos de mayor rentabilidad coincidían con los de mayor tensión con los gobiernos. Estos son los errores que hemos cometido desde la política. Nuestra dirigencia no conoce del sector agropecuario y no solamente la de nuestro gobierno, también la de otras fuerzas políticas. Hay una dirigencia muy porteña que no incorpora en su visión lo que el campo le puede aportar al país. Yo pensé siempre igual, Perotti también. Somos parte de una dirigencia que siempre planteó que el principal error que hemos cometido como políticos fue estar distanciados del sector mas competitivo. Voy a poner todo mi empeño para ser un puente y como ministro de esta cartera sueño que se pueda cerrar esa grieta.

P.: ¿Exportar más conspira contra las necesidades del mercado interno?

J.D.: Lo primero que tenemos que entender es que somos un sólo país y que tenemos necesidades comunes. El día que eso no suceda, será el día que la Argentina no se endeude en un “casino financiero” y no tengamos que hacer frente a extraordinarios compromisos en dólares de deudas que fueron para el sistema financiero y no para la industria o la producción. El país creció cuando pudo destinar sus excedentes exportables en el financiamiento de la infraestructura productiva. Argentina tiene un 50% de pobreza y a mi me toca ser la cara de un sector que mira al futuro pero se que hay otras carteras donde se ve dolor y angustia. El error fue pensar que estas cosas eran incompatibles, pero es el país en el que vivimos, el país de los errores que hemos cometido como dirigencia. No puede ser que tengamos este modelo de desarrollo territorial con la gente concentrada en grandes centros urbanos. Creo que requerimos una dirigencia que tenga una visión universal aplicada al desarrollo del país y el campo tiene mucho para aportar.

P.: ¿Qué puede aportar el campo al acuerdo con el FMI?

J.D.: Más allá del acuerdo con el Fondo, se lo que tenemos que hacer para dar respuesta a las necesidades del mundo. Somos un país con productores altamente capacitados, que en las últimas dos décadas han hecho una transformación que los ubica como líderes globales en la industria. Lo que tenemos que hacer es producir más, generar valor agregado, desarrollar la investigación y aplicarla al sistema productivo. La FAO proyecta que para 2050 tendremos en el mundo 3.500 millones más de habitantes: esto significa que la crisis bélica adelantó el reclamo de la demanda. Hay más consumidores exigentes en Rusia, China, los Países Árabes, que requieren lo que producimos.

P.: ¿Qué impacto económico tendrá la guerra en la agroindustria?

J.D.: Argentina siempre fue parte de la solución en estos problemas globales. Lamentablemente todo el trigo exportable se vendió, teníamos buenos precios pero los rumores y las versiones obligaron a vender. Por eso no pudieron aprovechar los precios actuales. “Chambones” los que creen en los rumores, porque hicieron una corrida en tres días en el registro de exportación sobre la base de rumores. Otro tema importante es que el ministro de Agricultura de España pidió a la Unión Europea que revise las normas de fitosanitarios para el ingreso de granos y mencionó a la Argentina. De todas maneras, debemos tener en cuenta que los 17 millones de trigo de Ucrania están, no fueron alcanzados por la guerra y lo mismo ocurre con los 10 millones de toneladas de aceite de soja. Yo creo que se va a construir un corredor sanitario que va a permitir sacar esa producción.