Lluvias cortan la sequía, pero no las pérdidas

… que finalmente las lluvias terminaron generalizándose en buena parte de la región productiva y ganadera aunque, como suele ocurrir con los grandes desfases, la salida suele ser abrupta y con muchos daños. En este sentido, esta vez no fue la excepción, uy sobre el granizo en varias regiones, como el ocurrido en Mendoza que liquidó buena parte de la cosecha de la primera vendimia, también se sumaron las lluvias torrenciales con alud en Tucumán. Mientras, en la Pampa Húmeda, volvieron a registrarse copiosas precipitaciones que en algunas localidades superaron los 150 mm, aunque esta vez el dato más destacado fueron los temporales y muy fuertes tormentas de viento que diezmaron cultivos casi a punto de ser cosechados, lo que sumará nuevos daños y pérdidas, aún no evaluados. Es cierto que las precipitaciones vinieron a favorecer los cultivos de segunda, que aún están en evolución, aunque no mejoran los rindes de los de primera, ya afectados por la seca. Así, se suman nuevas áreas a las vastas regiones del país afectadas por la sequía de las últimas campañas, a las que se sumaron otros daños como el granizo, o los incendios que castigan a Formosa (más de 350.000 has), Chaco (100.000 ha), Corrientes (más de 900.000 ha), o Misiones, entre otras. Simultáneamente se conoció un proyecto de ley, de “Emergencia y Desastre Ambiental y Agropecuario”, firmado por Mario Negri; Cristian Ritondo y Juan Manuel López, entre otros, que vendría a compensar los déficit de la actual Ley de Emergencia y Desastre. En un primer momento, beneficiaría a Corrientes y a Misiones aunque, seguramente, otros distritos adherirán rápidamente, ya que incluye prórroga y hasta condonación de deudas, según la gravedad.