Canje: Gobierno acelera contactos y busca cerrar con el 1% que no ingresó

El Bank of America y el HSBC trajeron ayer tranquilidad al Gobierno; al confirmar que esos tenedores que no ingresaron hasta el viernes pasado, son inversores que no reestructuraron sus bonos por cuestiones instrumentales, y no por la negativa a aceptar los términos del proceso de canje. Esos inversores no habrían tenido tiempo de aceptar la oferta en tiempo y forma, a causa de la velocidad del cierre. Se trata, según la información de los dos bancos colocadores, de personas con nombre y apellido que venían sosteniendo estos títulos Par desde el canje del 2010, y dentro de un mix de deuda de países emergentes. Y, evidentemente, sin ningún interés particular sobre los complicados devenires de la economía local en el tiempo. También habría en el listado algunos fondos de inversión europeos pequeños y medianos, con problemas de llegada financiera a la Security and Exchange Commission (SEC) que debía aceptar las ofertas. Según las dos entidades que actuaron como colocadores de la deuda, hubo desde ayer llamados de varias de sus sucursales europeas para solicitar el ingreso al llamado pese al cierre. Ante el problema, desde el ministerio de Economía se intentará solucionar la dificultad; y hacer ingresar a los hoy “holdouts” en el canje. En el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&h), creen además que no habrá problemas en aceptarlo. La visión de los abogados es que se podría reclamar a la SEC que existieron problemas técnicos y temporales para que este dinero pueda ser reestructurado, con lo que se requeriría un permiso especial. Luego, si la SEC pone reparos, la propuesta de CGS&H es la de presentar un escrito ante la SEC donde se aclare que el canje permanecerá abierto en el tiempo para todos los holdouts que quieran ingresar. Esta decisión es privativa del ministerio de Economía de Martín Guzmán.