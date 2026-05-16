Cuánto sale una estufa eléctrica en mayo 2026: opciones y precios

Se acerca el invierno y el clima es cada vez más frío, conocé las mejores maneras de calefaccionar el hogar.

Se viene el frío del invierno y hay que buscar opciones para combatirlo.

Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas familias empiezan a buscar alternativas eficientes para calefaccionar sus hogares sin depender exclusivamente del gas. En ese contexto, las estufas eléctricas volvieron a posicionarse como una de las opciones más elegidas durante el otoño e invierno de 2026.

La variedad de modelos disponibles en el mercado permite encontrar equipos para distintos ambientes, necesidades y presupuestos . Desde pequeños calefactores de cuarzo hasta sofisticados paneles inteligentes con conectividad WiFi, la oferta actual combina tecnología, diseño y practicidad.

Además, las estufas eléctricas tienen la ventaja de ser fáciles de instalar y utilizar , algo clave para departamentos, oficinas o viviendas donde no hay conexión de gas natural. Por eso, cada vez más personas optan por este tipo de calefacción para enfrentar el frío de mayo.

Uno de los modelos más populares son las estufas de cuarzo, conocidas por su bajo costo y por generar calor de manera rápida mediante filamentos o velas halógenas. Son ideales para ambientes pequeños o para calefaccionar zonas puntuales del hogar durante períodos cortos.

Otra alternativa muy buscada son los convectores eléctricos y los vitroconvectores. Estos equipos funcionan calentando el aire que circula naturalmente dentro del ambiente y suelen destacarse por operar de forma silenciosa. Los modelos más modernos incorporan paneles digitales, controles táctiles y hasta conexión inalámbrica para manejar la temperatura desde el celular.

También existen los caloventores de pared tipo split, que expulsan aire caliente mediante ventiladores internos, y los radiadores eléctricos de aceite, que mantienen el calor durante más tiempo gracias a un fluido interno que conserva la temperatura incluso después de apagar el aparato.

Estufas eléctricas La mejor manera de calefaccionar el hogar y combatir estos climas de invierno. Imagen: Freepik

Los beneficios de utilizar una estufa eléctrica

Las estufas eléctricas ofrecen una instalación mucho más sencilla que otros sistemas de calefacción. En la mayoría de los casos solo requieren un enchufe convencional, lo que permite trasladarlas fácilmente entre distintos ambientes según la necesidad del momento.

Otro beneficio importante es la amplia variedad de tecnologías disponibles. Algunos modelos priorizan el ahorro energético mediante termostatos inteligentes y sistemas de regulación automática, mientras que otros apuntan a generar calor inmediato en pocos segundos.

Además, muchos equipos actuales incorporan funciones de seguridad como apagado automático por sobrecalentamiento o sistemas antivuelco, características especialmente valoradas en hogares con niños o mascotas.

Estufa Freepik Freepik

Precios y opciones de estufas eléctricas en mayo 2026

Las opciones más económicas del mercado siguen siendo las estufas de cuarzo. Durante mayo de 2026, los modelos básicos con dos velas y potencias de entre 800W y 1200W tienen precios que van desde los $20.000 hasta los $30.000. En tanto, las versiones más completas con tres o cuatro velas, oscilación automática y potencias de hasta 2200W cuestan entre $30.000 y $60.000.

En un rango intermedio aparecen los convectores eléctricos y los caloventores de pared tipo split. Los convectores tradicionales con termostato mecánico y tres niveles de potencia se venden entre $55.000 y $90.000, mientras que los caloventores de pared arrancan en los $60.000 y pueden llegar hasta los $110.000 en sus variantes básicas.

Por otro lado, los modelos premium incorporan tecnologías más avanzadas. Los vitroconvectores con frente de vidrio templado, pantallas digitales y conectividad WiFi oscilan entre $90.000 y $200.000. En ese mismo segmento se ubican los caloventores con placas cerámicas PTC, control remoto y temporizadores programables, cuyos precios van de $110.000 a $210.000.

Finalmente, las opciones más costosas corresponden a los radiadores eléctricos de aceite. Estos equipos, diseñados para conservar el calor durante más tiempo y calefaccionar ambientes amplios de forma estable, tienen valores que parten desde los $350.000 y pueden superar los $500.000 según la cantidad de elementos, potencia y prestaciones adicionales.