El Gobierno suspendió de imprevisto un foro de negocios con empresarios europeos + Agregar ámbito en









El evento estaba preparándose hace meses. Se presentaba como una oportunidad para concretar inversiones y negocios en el marco del Acuerdo Mercosur-UE. Todavía no hay fecha confirmada.

En busca de inversiones extranjeras que dinamicen la economía, el Gobierno tenía todo listo para alojar el Foro de Inversión y Negocios de la Unión Europea (UE) donde participarían empresarios europeos. Sorpresivamente, suspendió el evento a último momento, según pudo confirmar Ámbito con fuentes oficiales. La explicación fue "un problema de agenda" de los funcionarios nacionales. Todavía no se confirmó una reprogramación.

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El evento era esperado con interés desde hacia tiempo. Entre el lunes 1 y el martes 2 de junio, alrededor de 700 hombres y mujeres de negocios planeaban reunirse en el Palacio Libertad (exCCK) para buscar oportunidades concretas de inversión en el marco del Acuerdo Mercosur-UE, firmado hace poco. La cancelación generó sorpresa y, según transcendió, malestar entre los 27 países miembros de la UE, cuyos representantes que tenían todo listo para viajar.

Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, el Gobierno pidió trasladar una semana el evento porque su plana mayor participará de las reuniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 2, 3 y 4 de junio en París. Tres ministros, incluido el canciller Pablo Quirno, estaban invitados al Foro de inversiones en el Palacio Libertad, pero decidieron cruzar el Atlántico rumbo a Francia. Como la UE no pudo reacomodar agendas de invitados o conseguir otros empresarios, se decidió suspender hasta nuevo aviso.

La versión de los organizadores La invitación original del evento decía que era organizado por la Unión Europea —que conduce en el país el embajador de la UE en Argentina, Erik Høeg— con el apoyo de las Cámaras de Comercio de la UE en Argentina. Llevaba meses preparándose y, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, se suspendió el 30 de abril pasado, apenas un mes antes.

Según el mensaje enviado a los participantes invitados, la decisión se tomó a petición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, debido a "incompatibilidades de agenda de las más altas autoridades nacionales". De modo que ambas partes - Gobierno y UE-, confirman que la responsabilidad fue del Ejecutivo nacional.

En principio, el foro se realizaría en el último trimestre del año. Aunque ahora surgen dudas de sí lograrán reunir a un número similar a los 700 invitados.